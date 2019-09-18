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РИА Новости
Туризм

В Риге планируют ввести пошлину для туристов

18:05 18.09.2019 (обновлено: 18:06 18.09.2019)
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CC0 / NakNakNak / Рига
Рига
CC0 / NakNakNak /
РИГА, 18 сен – РИА Новости. Посещающие Ригу туристы с 2021 года будут платить пошлину, которая пойдет на финансирование развития города и его популяризацию за рубежом, говорится в проекте решения, которое в среду поддержала комиссия Рижской думы по финансовым и административным делам.
"С каждой гостиницы или хостела планируется брать по одному евро в день за пребывающего там туриста, однако в сумме пошлина за непрерывное пребывание в Риге не должна превышать 10 евро за туриста", - сказал РИА Новости представитель пресс-службы Рижской думы.
Ночлег детей до 12 лет облагать пошлиной не будет.
Чтобы решение вступило в силу, депутаты должны поддержать его на общем голосовании.
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