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РИА Новости

США считают, что КНДР продолжает производство ядерного оружия

17:53 18.09.2019
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© AP Photo / Pablo Martinez MonsivaisЗдание Госдепартамента США в Вашингтоне
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне
© AP Photo / Pablo Martinez Monsivais
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 18 сен - РИА Новости, Алексей Богдановский. США считают, что КНДР продолжает производство ядерного оружия, заявил на слушаниях в сенате помощник госсекретаря по делам Восточной Азии и Тихоокеанского региона Дэвид Стилуэлл.
На вопрос одного из сенаторов, продолжает ли Пхеньян производить ядерное оружие, Стилуэлл ответил: "Думаю, что да, продолжают".
Он подтвердил, что политикой администрации остается полная денуклеаризация Корейского полуострова и что санкции против КНДР могут быть сняты только тогда, когда будет достигнут прогресс в достижении этой цели.
Как сообщалось ранее, Трамп не исключил новой встречи с северокорейским лидером Ким Чен Ыном до конца этого года. Лидеры двух стран встречались уже трижды - в Сингапуре и Ханое, а также в демилитаризованной зоне между Южной Кореей и КНДР.
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