ВАШИНГТОН, 18 сен - РИА Новости, Алексей Богдановский. США считают, что КНДР продолжает производство ядерного оружия, заявил на слушаниях в сенате помощник госсекретаря по делам Восточной Азии и Тихоокеанского региона Дэвид Стилуэлл.

На вопрос одного из сенаторов, продолжает ли Пхеньян производить ядерное оружие, Стилуэлл ответил: "Думаю, что да, продолжают".

Он подтвердил, что политикой администрации остается полная денуклеаризация Корейского полуострова и что санкции против КНДР могут быть сняты только тогда, когда будет достигнут прогресс в достижении этой цели.