ВАШИНГТОН, 18 сен - РИА Новости, Алексей Богдановский. США считают, что КНДР продолжает производство ядерного оружия, заявил на слушаниях в сенате помощник госсекретаря по делам Восточной Азии и Тихоокеанского региона Дэвид Стилуэлл.
На вопрос одного из сенаторов, продолжает ли Пхеньян производить ядерное оружие, Стилуэлл ответил: "Думаю, что да, продолжают".
Он подтвердил, что политикой администрации остается полная денуклеаризация Корейского полуострова и что санкции против КНДР могут быть сняты только тогда, когда будет достигнут прогресс в достижении этой цели.
Как сообщалось ранее, Трамп не исключил новой встречи с северокорейским лидером Ким Чен Ыном до конца этого года. Лидеры двух стран встречались уже трижды - в Сингапуре и Ханое, а также в демилитаризованной зоне между Южной Кореей и КНДР.