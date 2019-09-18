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РИА Новости
Ядерные технологии

Бангладеш планирует начать эксплуатацию первой в стране АЭС по графику

17:53 18.09.2019
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© Fotolia / chalabalaАтомная электростанция
Атомная электростанция
© Fotolia / chalabala
Атомная электростанция. Архивное фото
ВЕНА, 18 сен - РИА Новости. Эксплуатация первой в Бангладеш АЭС "Руппур", которая будет построена с участием России, начнется по графику в 2023 году, сообщил РИА Новости руководитель главного административно-финансового управления проекта по сооружению этой атомной станции Алак Чакраборти.
Министр иностранных дел Бангладеш Абул Калам Абдул Момен ранее сообщил, что завершение строительства АЭС "Руппур" может быть ненамного отложено.
"На данный момент мы находимся плюс-минус в рамках графика по нашему генеральному контракту... Мы ожидаем, очевидно, что первый блок будет подключен к сети в 2023 году... Может быть, какое-то отклонение и есть, но сейчас мы четко понимаем, что мы подключим его к сети вовремя", - сказал Чакраборти в кулуарах 63-й генеральной конференции МАГАТЭ в Вене.
Он напомнил, что второй блок АЭС "Руппур" должен быть подключен к энергосистеме Бангладеш в 2024 году.
АЭС "Руппур" с двумя реакторами ВВЭР-1200 суммарной мощностью 2400 МВт сооружается по российскому проекту в 160 километрах от столицы Бангладеш города Дакки. Строительство первого энергоблока станции началось 30 ноября 2017 года, второго энергоблока - 14 июля 2018 года.
Стенд Государственной корпорации по атомной энергии Росатом. Архивное фото
24 сентября 2018, 11:10РИА Новости
Росатом увеличит число специалистов на стройке АЭС в Бангладеш
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Ядерные технологииМАГАТЭБангладешРоссияВ мире
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