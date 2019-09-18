США осудили "Талибан" за угрозы выборам в Афганистане

ВАШИНГТОН, 18 сен - РИА Новости. Вашингтон осуждает угрозы "Талибана" в отношении выборов в Афганистане, призывает радикальное движение обеспечить возможность участия местных жителей в голосовании, а руководство страны - обеспечить его прозрачность, заявил в среду госсекретарь США Майк Помпео.
"Мы призываем все стороны, в том числе "Талибан" обеспечить, чтобы афганцы могли пойти на выборы, не боясь запугивания, атак и насилия", - говорится в распространенном пресс-службой госдепартамента заявлении Помпео.
По его словам, США "решительно осуждают угрозы со стороны "Талибана" в отношении тех, кто задействован в проведении выборов, и голосующих".
"Мы рассчитываем, что ведомства в Афганистане предпримут все необходимые шаги, чтобы выборы были прозрачные и заслуживающие доверия для голосующих", - заявил госсекретарь США, отметив, что "любые попытки запугать, шантажировать или подкупать голоса являются атакой на демократию".
Президентские выборы должны пройти в Афганистане 28 сентября, прежде они неоднократно откладывались. Радикальная группировка "Талибан" ранее угрожала сорвать выборы. Во вторник в Афганистане произошли два теракта, жертвами которых стали более 40 человек. Ответственность за оба взрыва, по данным телеканала 1TV, взяло на себя радикальное движение "Талибан". Президент Афганистана Ашраф Гани заявил, что, несмотря на атаки, выборы будут проведены.