США осудили "Талибан" за угрозы выборам в Афганистане

ВАШИНГТОН, 18 сен - РИА Новости. Вашингтон осуждает угрозы "Талибана" в отношении выборов в Афганистане, призывает радикальное движение обеспечить возможность участия местных жителей в голосовании, а руководство страны - обеспечить его прозрачность, заявил в среду госсекретарь США Майк Помпео.

"Мы призываем все стороны, в том числе "Талибан" обеспечить, чтобы афганцы могли пойти на выборы, не боясь запугивания, атак и насилия", - говорится в распространенном пресс-службой госдепартамента заявлении Помпео.

По его словам, США "решительно осуждают угрозы со стороны "Талибана" в отношении тех, кто задействован в проведении выборов, и голосующих".

"Мы рассчитываем, что ведомства в Афганистане предпримут все необходимые шаги, чтобы выборы были прозрачные и заслуживающие доверия для голосующих", - заявил госсекретарь США, отметив, что "любые попытки запугать, шантажировать или подкупать голоса являются атакой на демократию".