Число задержанных на акциях экоактивистов в Лондоне возросло до 24 человек

ЛОНДОН, 18 сен - РИА Новости, Денис Ворошилов. Полиция задержала 22-летнюю женщину за участие в акции протеста у лондонского аэропорта Хитроу, общее количество задержанных за акции, призванные привлечь внимание к проблемам экологии, достигло 24 человек, сообщил Скотланд-Ярд.

Уже несколько дней британские экоактивисты из движения Extinction Rebellion пытаются нарушить работу Хитроу, некоторые пытаются запускать близ аэропорта беспилотники. Несмотря на акции протеста, все рейсы выполняются по расписанию, полеты не приостанавливались. Полиция патрулирует окрестности аэропорта в усиленном режиме и пресекает попытки блокировать его работу.

"Женщина 22 лет была задержана в связи с протестной активностью у аэропорта Хитроу. Она подозревается в сговоре с целью организации беспорядков", - говорится в заявлении полиции.

Ранее эту женщину уже задерживали за нарушение общественного порядка при протестах, ее доставили в полицейский участок, после чего отпустили с обязательством явиться для разбирательства 9 октября.

Все ранее задержанные в дни протеста уже освобождены под залог или выпущены без предъявления обвинений.