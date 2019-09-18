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РИА Новости

Еще один кредитор требует привлечь Абызова к субсидиарной ответственности

17:38 18.09.2019
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкБывший министр РФ по связям с Открытым правительством Михаил Абызов в Басманном суде Москвы. 23 июля 2019
Бывший министр РФ по связям с Открытым правительством Михаил Абызов в Басманном суде Москвы. 23 июля 2019
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 18 сен – РИА Новости. Судья арбитражного суда Москвы Анна Сафронова сообщила, что в суд поступило еще одно заявление о привлечении к субсидиарной ответственности экс-министра открытого правительства РФ Михаила Абызова и двух других лиц, контролировавших ранее инжиниринговую компанию "Группа Е4".
Как передает корреспондент РИА Новости из зала суда, заявление подано Александром Матвеевым, к которому права требования к "Группе Е4" на сумму около 367 миллионов рублей перешли по цессии от ООО "АЭС-Буран". Заявление к рассмотрению пока не назначено.
Ранее заявления о взыскании с Абызова, его бывшей жены Екатерины Сиротенко и экс-президента "Е4" Андрея Малышева более 34 миллиардов рублей заявили конкурсные кредиторы Альфа-банк, кипрская Redeliaco Holdings Ltd и ПАО "Т Плюс", а также конкурсный управляющий Игорь Вышегородцев.
Вышегородцев в среду сообщил, что в заявлении Матвеева указана сумма взыскания в размере более 33,5 миллиарда рублей. Суд отложил предварительные слушания по вопросу о привлечении к субсидиарной ответственности на 20 ноября, чтобы рассмотреть все иски одновременно.
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По данным СМИ, Сиротенко была единственным бенефициаром "Е4", по крайней мере, после того, как ее муж Абызов в 2012 году занял пост министра, однако в 2016 году супруги развелись. Сумма иска равна размеру включенных на данный момент в реестр "Группы Е4" требований кредиторов.
В апреле арбитраж Москвы отклонил ходатайство "Т Плюс" об истребовании сведений о доходах и имуществе Сиротенко и Малышева. По словам представителя кредитора, с 2012 года активы "Группы Е4" существенно уменьшились, и ответчики, по его мнению, причастны к выводу активов. При этом сведения в отношении Абызова, как отметил юрист, открыты: с 2012 по 2016 год задекларированные доходы экс-министра возросли с 60 миллионов до 521 миллиона рублей.
Абызова в марте арестовали по обвинению в мошенничестве на 4 миллиарда рублей и создании организованного преступного сообщества. По данным Следственного комитета России, в 2011-2014 годах бывший министр с соучастниками вывел за рубеж 4 миллиарда рублей, похищенных у "Сибирской энергетической компании" и компании "Региональные электрические сети", крупных поставщиков энергии в Новосибирской области. Абызов, который с 2012 по 2018 год занимал пост министра РФ по делам открытого правительства, возглавлял "Группу Е4" до перехода на госслужбу.
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