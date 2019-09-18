Еще один кредитор требует привлечь Абызова к субсидиарной ответственности

МОСКВА, 18 сен – РИА Новости. Судья арбитражного суда Москвы Анна Сафронова сообщила, что в суд поступило еще одно заявление о привлечении к субсидиарной ответственности экс-министра открытого правительства РФ Михаила Абызова и двух других лиц, контролировавших ранее инжиниринговую компанию "Группа Е4".

Как передает корреспондент РИА Новости из зала суда, заявление подано Александром Матвеевым, к которому права требования к "Группе Е4" на сумму около 367 миллионов рублей перешли по цессии от ООО "АЭС-Буран". Заявление к рассмотрению пока не назначено.

Ранее заявления о взыскании с Абызова, его бывшей жены Екатерины Сиротенко и экс-президента "Е4" Андрея Малышева более 34 миллиардов рублей заявили конкурсные кредиторы Альфа-банк, кипрская Redeliaco Holdings Ltd и ПАО "Т Плюс", а также конкурсный управляющий Игорь Вышегородцев.

Вышегородцев в среду сообщил, что в заявлении Матвеева указана сумма взыскания в размере более 33,5 миллиарда рублей. Суд отложил предварительные слушания по вопросу о привлечении к субсидиарной ответственности на 20 ноября, чтобы рассмотреть все иски одновременно.

По данным СМИ, Сиротенко была единственным бенефициаром "Е4", по крайней мере, после того, как ее муж Абызов в 2012 году занял пост министра, однако в 2016 году супруги развелись. Сумма иска равна размеру включенных на данный момент в реестр "Группы Е4" требований кредиторов.

В апреле арбитраж Москвы отклонил ходатайство "Т Плюс" об истребовании сведений о доходах и имуществе Сиротенко и Малышева. По словам представителя кредитора, с 2012 года активы "Группы Е4" существенно уменьшились, и ответчики, по его мнению, причастны к выводу активов. При этом сведения в отношении Абызова, как отметил юрист, открыты: с 2012 по 2016 год задекларированные доходы экс-министра возросли с 60 миллионов до 521 миллиона рублей.