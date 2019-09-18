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РИА Новости
Культура

Суд отказался рассматривать заявление о банкротстве министерства культуры

17:37 18.09.2019
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© Фото : пресс-служба Министерства культуры Российской ФедерацииМинистерство культуры Российской Федерации
Министерство культуры Российской Федерации
© Фото : пресс-служба Министерства культуры Российской Федерации
Министерство культуры Российской Федерации. Архивное фото
МОСКВА, 18 сен – РИА Новости. Арбитражный суд Москвы отказался принимать к рассмотрению заявление Евгения Юмашева о банкротстве министерства культуры России, следует из появившейся в среду информации в картотеке арбитражных дел.
В карточке дела говорится, что судья Екатерина Игнатова 17 сентября вынесла определение "Об отказе в принятии заявления о признании должника банкротом". Сам текст определения пока не размещен.
Заявление Юмашева поступило в суд 11 сентября. В документах Минкультуры за 2005-2006 годы, находящихся в открытом доступе, встречается упоминание о Юмашеве Евгении Игоревиче (ФИО полностью совпадает с заявителем дела о банкротстве), занимавшем должность начальника юридического отдела административно-правового департамента ведомства.
Партнер юрфирмы Petrol Chilikov Егор Чиликов ранее, комментируя подачу такого заявления, заявил РИА Новости, что суд, скорее всего, не примет заявление к рассмотрению и возвратит его Юмашеву. По его словам, поскольку министерство - это федеральное государственное казенное учреждение, оно в соответствии с нормами Гражданского кодекса не может быть признано банкротом.
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