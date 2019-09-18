Суд отказался рассматривать заявление о банкротстве министерства культуры

МОСКВА, 18 сен – РИА Новости. Арбитражный суд Москвы отказался принимать к рассмотрению заявление Евгения Юмашева о банкротстве министерства культуры России, следует из появившейся в среду информации в картотеке арбитражных дел.

В карточке дела говорится, что судья Екатерина Игнатова 17 сентября вынесла определение "Об отказе в принятии заявления о признании должника банкротом". Сам текст определения пока не размещен.

Партнер юрфирмы Petrol Chilikov Егор Чиликов ранее, комментируя подачу такого заявления, заявил РИА Новости, что суд, скорее всего, не примет заявление к рассмотрению и возвратит его Юмашеву. По его словам, поскольку министерство - это федеральное государственное казенное учреждение, оно в соответствии с нормами Гражданского кодекса не может быть признано банкротом.