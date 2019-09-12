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РИА Новости

В Москве суд зарегистрировал заявление о банкротстве министерства культуры

12:40 12.09.2019 (обновлено: 13:01 12.09.2019)
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© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанкЗдание министерства культуры РФ в Москве
Здание министерства культуры РФ в Москве
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в фотобанк
Здание министерства культуры РФ в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 12 сен – РИА Новости. Арбитражный суд Москвы зарегистрировал заявление Евгения Юмашева о банкротстве министерства культуры России, следует из информации в картотеке арбитражных дел.
Заявление поступило в суд 11 сентября, никаких процессуальных решений по нему пока не принято.
Молоток судьи
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В документах Минкультуры за 2005-2006 годы, находящихся в открытом доступе, встречается упоминание о Юмашеве Евгении Игоревиче (ФИО полностью совпадает с заявителем по делу о банкротстве), занимавшем должность начальника юридического отдела административно-правового департамента ведомства.
По словам партнера юрфирмы Petrol Chilikov Егора Чиликова, очевидно, что заявление не подлежит удовлетворению и явно преследует какие-то иные цели, нежели действительно обанкротить и ликвидировать министерство культуры.
"Поскольку министерство является федеральным государственным казенным учреждением, оно не может быть признано банкротом в соответствии с нормами Гражданского кодекса", - сказал Чиликов.
Он предположил, что суд, скорее всего, не примет заявление к рассмотрению и возвратит его гражданину Юмашеву.
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Популярные комментарии
Бюджетная контора не может обанкротиться. Хотя культуры у нас в стране уже почти не осталось. Лишь западная и религия.
12 сентября, 12:43
ИРИван Русский
1300000
Может обанкротится если все разворовано. А у нас все тотально разворовывается уже четверть века. :(
12 сентября, 13:00
Володиммер Демортов
1100000
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