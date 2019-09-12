В Москве суд зарегистрировал заявление о банкротстве министерства культуры

МОСКВА, 12 сен – РИА Новости. Арбитражный суд Москвы зарегистрировал заявление Евгения Юмашева о банкротстве министерства культуры России, следует из информации в картотеке арбитражных дел.

Заявление поступило в суд 11 сентября, никаких процессуальных решений по нему пока не принято.

В документах Минкультуры за 2005-2006 годы, находящихся в открытом доступе, встречается упоминание о Юмашеве Евгении Игоревиче (ФИО полностью совпадает с заявителем по делу о банкротстве), занимавшем должность начальника юридического отдела административно-правового департамента ведомства.

По словам партнера юрфирмы Petrol Chilikov Егора Чиликова, очевидно, что заявление не подлежит удовлетворению и явно преследует какие-то иные цели, нежели действительно обанкротить и ликвидировать министерство культуры.

"Поскольку министерство является федеральным государственным казенным учреждением, оно не может быть признано банкротом в соответствии с нормами Гражданского кодекса", - сказал Чиликов.