Чемпионат по резке овощей: гастрономический фестиваль пройдет в Подмосковье

МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Артем Буденный. Фестиваль "Волоколамский Плодовый день", на котором можно будет отведать деревенские деликатесы и поучаствовать в чемпионате по резке овощей, пройдет 21-22 сентября в селе Теряево Волоколамского района Московской области, сообщили в среду в синодальном отделе Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ.

"Название фестиваля "Плодовый день" не случайно. Сентябрь ассоциируется у нас с урожаем и сбором плодов. А Волоколамский край известен … садоводами и огородниками", - приводятся в сообщении слова главы Волоколамского городского округа Михаила Сылка. Он уточнил, что на фестивале фермеры смогут "продемонстрировать свои личные аграрные достижения, ведь для каждого человека его урожай - это предмет радости и здоровой гордости".

В программе фестиваля представлены мастер-классы для людей разного возраста: мастерство создания кукол из лыка, плотницкое, гончарное, кузнечное, ткацкое и хлебопекарное ремесла, пройдет чемпионат по карвингу - художественной резке овощей. В торговых рядах местные фермеры предложат гостям овощи и фрукты осеннего урожая и деревенские деликатесы из натуральных продуктов, можно будет приобрести соленья, молочные продукты, мясную гастрономию, чай и мед.

Также на фестивале проведут реконструкцию исторической Иосифо-Волоцкой ярмарки. По данным синодального отдела, до революции она была одной из крупнейших в Московской губернии и собирала до 5 тысяч человек, а ее дневной оборот составлял до 20 миллионов рублей в современном денежном эквиваленте.

"Возрождение Иосифо-Волоцкой ярмарки — это не столько торговые ряды, сколько восстановление традиций благотворительности и милосердия, которые определяли облик ярмарки в прошлом. Ведь Иосифо-Волоцкий монастырь был на протяжении всей своей истории особо славен социальным служением и просветительской деятельностью. Не случайно с 2009 года Русская православная церковь почитает святого Иосифа Волоцкого покровителем отечественного предпринимательства", - сказал председатель синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда, слова которого приводятся в сообщении.

В рамках праздника пройдет сбор средств в поддержку Елизаветинского детского хосписа и детей - подопечных благотворительных фондов Волоколамского округа.