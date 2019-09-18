Чемпионат по резке овощей: гастрономический фестиваль пройдет в Подмосковье

МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Артем Буденный. Фестиваль "Волоколамский Плодовый день", на котором можно будет отведать деревенские деликатесы и поучаствовать в чемпионате по резке овощей, пройдет 21-22 сентября в селе Теряево Волоколамского района Московской области, сообщили в среду в синодальном отделе Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ.
"Название фестиваля "Плодовый день" не случайно. Сентябрь ассоциируется у нас с урожаем и сбором плодов. А Волоколамский край известен … садоводами и огородниками", - приводятся в сообщении слова главы Волоколамского городского округа Михаила Сылка. Он уточнил, что на фестивале фермеры смогут "продемонстрировать свои личные аграрные достижения, ведь для каждого человека его урожай - это предмет радости и здоровой гордости".
В программе фестиваля представлены мастер-классы для людей разного возраста: мастерство создания кукол из лыка, плотницкое, гончарное, кузнечное, ткацкое и хлебопекарное ремесла, пройдет чемпионат по карвингу - художественной резке овощей. В торговых рядах местные фермеры предложат гостям овощи и фрукты осеннего урожая и деревенские деликатесы из натуральных продуктов, можно будет приобрести соленья, молочные продукты, мясную гастрономию, чай и мед.
Также на фестивале проведут реконструкцию исторической Иосифо-Волоцкой ярмарки. По данным синодального отдела, до революции она была одной из крупнейших в Московской губернии и собирала до 5 тысяч человек, а ее дневной оборот составлял до 20 миллионов рублей в современном денежном эквиваленте.
"Возрождение Иосифо-Волоцкой ярмарки — это не столько торговые ряды, сколько восстановление традиций благотворительности и милосердия, которые определяли облик ярмарки в прошлом. Ведь Иосифо-Волоцкий монастырь был на протяжении всей своей истории особо славен социальным служением и просветительской деятельностью. Не случайно с 2009 года Русская православная церковь почитает святого Иосифа Волоцкого покровителем отечественного предпринимательства", - сказал председатель синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда, слова которого приводятся в сообщении.
В рамках праздника пройдет сбор средств в поддержку Елизаветинского детского хосписа и детей - подопечных благотворительных фондов Волоколамского округа.
Свято-Успенский Иосифо-Волоцкий монастырь основал в 1479 году преподобный Иосиф Волоцкий. Его мощи - одна из святынь монастыря. В 1989 году обитель передали Русской церкви. Преподобный Иосиф Волоцкий известен как автор "Просветителя" - работы, обличающей так называемую "ересь жидовствующих", распространившуюся в России в XV веке. Такое название обусловлено схожестью взглядов еретиков с иудаизмом, при том, что сами они почитали себя христианами. Вольнодумцы отрицали догматы христианства о троичности Бога, божественности Иисуса Христа, предпочитали Ветхий Завет Новому. В начале XVI века были осуждены на соборе Русской церкви: некоторые были казнены, другие – отправлены в заточение.