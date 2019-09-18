В Госдуме назвали модель ядерной войны между Россией и США "полным бредом"

МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Разработанная американскими учёными модель ядерной войны РФ с США - "полный бред", так как ядерная война исключена в принципе, однако членам НАТО стоит задуматься об отношении американцев к жизням и интересам европейцев, считает первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин.

Американские ученые – участники проекта "Наука и всеобщая безопасность" (Science and Global Security, SGS) в Принстонском университете разработали симуляцию вооруженного конфликта с применением ядерного оружия между США и Россией, согласно их сценарию, в первые часы военных действий более 90 миллионов человек могут погибнуть и получить ранения. Автор симуляции Алекс Глесер опубликовал 4-минутный видеоролик под названием "План А" на YouTube и на официальном сайте проекта "Наука и всеобщая безопасность".

"Это на грани фантазии, сказок и бреда сумасшедшего – вот такой вариант можно рассматривать. Во-первых, огромное количество атомных электростанций в мире находится на территории и Российской Федерации, и всех остальных территорий... Ограничиться ударом по какой-то конкретной территории невозможно, потому что территория будет заражена на сотни лет. Те предприятия, которые там находятся, не обязательно атомные электростанции, но различные промышленные предприятия, в том числе те, которые используют в своей деятельности химикаты, склады с боеприпасами, огромное количество сооружений гидротехнических, дамбы и так далее, разрушение всех этих объектов приводит к необратимым катаклизмам, последствиям, которые затем в принципе делают эту территорию абсолютно ненужной. То есть смысл воевать за ту или иную территорию отпадает. Поэтому это полный бред, ядерная война исключена", - сказал Шерин.

Кроме того, подчеркнул парламентарий, у России существует система неотвратимого удара, когда в случае, "если даже некому будет нажать кнопку", то автоматика направляет крылатые ракеты с ядерной боеголовкой в сторону противника.