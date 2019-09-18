Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-18T17:40Z
https://ria.ru/20190918/1558820303.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/150070/68/1500706868_0:42:2640:1526_1036x0_80_0_0_c0f1947658c43c1d047bd5ad168b1856.jpg
РИА Новости

Обвиняемого в изнасиловании врача в Саратове арестовали на два месяца

17:24 18.09.2019 (обновлено: 17:40 18.09.2019)
2335
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкАвтомобиль следственного комитета
Автомобиль следственного комитета
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
САРАТОВ, 18 сен - РИА Новости. Кировский районный суд Саратова санкционировал арест на два месяца обвиняемого в изнасиловании врача, которая шла к пациенту, сообщило областное СУСК.
По данным следствия, в понедельник врач одной из поликлиник Кировского района Саратова шла по вызову на дом к пациенту в поселке Завокзальный. Она попросила незнакомого мужчину помочь найти нужный адрес. По версии следствия, по пути в безлюдном месте он схватил доктора за шею, повалил на землю и надругался над нею, после чего скрылся. Возбуждено уголовное дело об изнасиловании.
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
6 сентября, 13:49РИА Новости
На Урале обвиняемых в изнасиловании полицейских уволили из МВД
Следователи во вторник задержали 55-летнего ранее неоднократно судимого и имеющего непогашенную судимость местного жителя, которому в среду предъявили обвинение в изнасиловании. По данным СК, вину он полностью признал. Обвиняемый сообщил следователю, что прежде был судим за убийство и грабеж. Источник РИА Новости в правоохранительных органах уточнил, что потерпевшей по делу проходит 24-летняя врач-педиатр.
"По ходатайству следственного органа судом в отношении него (обвиняемого) избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на два месяца", - говорится в сообщении.
Молоток судьи
11 сентября, 14:39РИА Новости
Мигрантам дали до 14 лет колонии по делу об изнасиловании женщины в Якутске
Как сообщили РИА Новости в суде, обвиняемый помещен под стражу до 16 ноября включительно, рассмотрение ходатайства проходило в закрытом режиме.
Источник в силовых структурах уточнил агентству, что обвиняемым является Александр Курышев.
Ранее представитель областного минздрава Александр Колоколов рассказал РИА Новости, что врач госпитализирована, ей оказывается необходимая помощь, в том числе психологическая. Он назвал это преступление вопиющим.
2002190
Обсудить 0
Следственный комитет РФСаратовПроисшествия
Рекомендуем
Кот
Москвичку будут судить за то, что она выбросила кота в окно
РИА
Новости
Перестрелка у метро Рязанский проспект
В Москве полицейский погиб при перестрелке в метро
Наталья Огнева в роли Одетты в балете Лебединое озеро на сцене Государственного Кремлевского дворца
Пьяную балерину, избившую двух полицейских, посадили в тюрьму
Стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-95МС наносит удары крылатыми ракетами Х-101 по объектам террористов в Сирии
В России рассказали о ракете с "недостижимой дальностью" действия
Лента
новостей
Наклейка на окне поезда метро, обозначающая возможность доступа к интернету через сеть wi-fi в московском метро
Оператор выясняет причины рассылки спама приложением Wi-Fi в метро
Кот
СК расследует резонансное дело о жестоком убийстве кота в Новосибирске
Российский режиссер и продюсер Федор Бондарчук и актриса Паулина Андреева
Паулина Андреева опубликовала фото со свадьбы с Бондарчуком
Военнослужащий на блок-посту в районе поселка Александровка в Донецкой области
Глава МИД Украины согласился на "формулу Штайнмайера" по Донбассу
Освобожденного Айдара Губайдулина встретили овациями
Суд освободил Губайдулина из-под стражи
Пресс-конференция военного представителя Саудовской Аравии в Эр-Рияде по вопросу нападения на объекты нефтяной компании Aramco
Саудовская Аравия показала ракеты, которыми атаковали месторождение Хурайс
Владимир Жириновский
Жириновский назвал две страны, которые должны объединиться с Россией
Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков навестил раненных в ходе конфликта на границе с Таджикистаном
Президент Киргизии навестил раненных в ходе конфликта на границе
Анастасия Заворотнюк
Заворотнюк пришла в сознание, сообщили СМИ
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:21Банк Японии ожидаемо сохранил процентную ставку на отрицательном уровне
08:18"Аэрофлот" задержал рейс Новосибирск – Москва по технической причине
08:16В Новосибирске проведут проверку после ЧП с обварившимся в кипятке ребенком
08:15Роскачество обнаружило кишечную палочку и хлоргексидин в йогурте двух марок
08:11В центре Москвы нашли надгробие начала XVIII века
08:02Сахалинский суд приступил к рассмотрению апелляции по косаткам из бухты
08:00В Москве ожидается облачная погода с кратковременными дождями
07:59Кипр планирует досрочно погасить кредит МВФ
07:53Суд в Японии оправдал трех сотрудников компании-оператора АЭС "Фукусима-1"
07:46Ли Кэцян заявил, что у России и Китая огромные перспективы сотрудничества
07:37Казахстанец пытался провезти на родину гранату в автобусе из России
07:34СК завел дело после взрыва гранаты и гибели мужчины в Челябинской области
07:17Останки японских военнопленных, переданных Россией, принадлежат не японцам
06:56В Минздраве рассказали, сколько алкоголя в день можно выпивать
06:54Президент Эстонии пожаловалась на усталость от Украины
06:40Число погибших при взрыве в Афганистане возросло до семи человек
06:19Таиланд отменяет въездные анкеты для иностранцев
06:17На юге Афганистана произошел взрыв, три человека погибли, 45 ранены
06:04В США разведчик подал жалобу после общения Трампа с иностранным лидером
06:01Правительство Японии разработало план первой турпоездки на Кунашир и Итуруп
Лента новостейМолния