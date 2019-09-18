Обвиняемого в изнасиловании врача в Саратове арестовали на два месяца

САРАТОВ, 18 сен - РИА Новости. Кировский районный суд Саратова санкционировал арест на два месяца обвиняемого в изнасиловании врача, которая шла к пациенту, Кировский районный суд Саратова санкционировал арест на два месяца обвиняемого в изнасиловании врача, которая шла к пациенту, сообщило областное СУСК.

По данным следствия, в понедельник врач одной из поликлиник Кировского района Саратова шла по вызову на дом к пациенту в поселке Завокзальный. Она попросила незнакомого мужчину помочь найти нужный адрес. По версии следствия, по пути в безлюдном месте он схватил доктора за шею, повалил на землю и надругался над нею, после чего скрылся. Возбуждено уголовное дело об изнасиловании.

Следователи во вторник задержали 55-летнего ранее неоднократно судимого и имеющего непогашенную судимость местного жителя, которому в среду предъявили обвинение в изнасиловании. По данным СК, вину он полностью признал. Обвиняемый сообщил следователю, что прежде был судим за убийство и грабеж. Источник РИА Новости в правоохранительных органах уточнил, что потерпевшей по делу проходит 24-летняя врач-педиатр.

"По ходатайству следственного органа судом в отношении него (обвиняемого) избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на два месяца", - говорится в сообщении.

Как сообщили РИА Новости в суде, обвиняемый помещен под стражу до 16 ноября включительно, рассмотрение ходатайства проходило в закрытом режиме.

Источник в силовых структурах уточнил агентству, что обвиняемым является Александр Курышев.