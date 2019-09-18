Американский модуль избежал столкновения на орбите с советским спутником

МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Американский надувной модуль Genesis-2, на котором тестировались технологии коммерческих космических станций, избежал столкновения на орбите с советским военным спутником "Космос-1300", сообщила в среду компания-разработчик модуля Bigelow Aerospace.

Накануне Bigelow Aerospace со ссылкой на данные ВВС США заявила о 5,6-процентной вероятности столкновения. В этой связи ведущий научный сотрудник отдела Института космических исследований (ИКИ) РАН, баллистик Натан Эйсмонт в беседе с РИА Новости заявил, что он готов держать пари, что ничего не произойдет.

"Согласно [данным] ВВС [США], не было столкновения Genesis-2 и "Космоса-1300", - говорится в сообщении компании в Twitter

Genesis-2 был выведен на орбиту в июне 2007 года в сложенном состоянии и затем был заполнен воздухом. Он проработал 2,5 года. До него на орбиту был выведен Genesis-1. Компания планировала создание коммерческой космической станции из трансформируемых модулей.

"Космос-1300" был запущен в августе 1981 года. По неподтвержденным данным, это спутник радиоэлектронной разведки "Целина-Д".

В феврале 2009 года российский аппарат "Космос-2251" и американский Iridium 33 столкнулись на орбите, в результате чего в космосе образовалось множество обломков, от которых пришлось уклоняться работоспособным спутникам.

Ранее представитель ЦНИИмаша (головной научный институт "Роскосмоса") Юрий Колюка сообщил, что около 250 разрушений космических объектов (действующие и недействующие спутники, отработавшие ступени ракет-носителей и разгонные блоки) зафиксировано на орбите с 1961 года, когда произошло первое подобное событие.