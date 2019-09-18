В Москве мужчина из ревности зарезал знакомого своей сожительницы

МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Мужчина из ревности зарезал знакомого своей сожительницы в Москве, сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по столице Юлия Иванова.
"Расследуется уголовное дело, возбужденное по признакам преступления ..."убийство", - говорится в сообщении.
По данным следствия, 15 сентября в квартире жилого дома на Лухмановской улице мужчина на почве ревности зарезал нового знакомого своей сожительницы, тот от полученных ранений скончался на месте.
Сообщается, что подозреваемый 1981 года рождения задержан.