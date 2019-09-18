В Москве мужчина из ревности зарезал знакомого своей сожительницы

МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Мужчина из ревности зарезал знакомого своей сожительницы в Москве, сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по столице Юлия Иванова.

Житель Урала на поминках по жене зарезал бывшую сноху, убившую его сына

Житель Урала на поминках по жене зарезал бывшую сноху, убившую его сына

По данным следствия, 15 сентября в квартире жилого дома на Лухмановской улице мужчина на почве ревности зарезал нового знакомого своей сожительницы, тот от полученных ранений скончался на месте.