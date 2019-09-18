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РИА Новости

В Москве мужчина из ревности зарезал знакомого своей сожительницы

17:22 18.09.2019
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
Автомобиль Следственного комитета РФ . Архивное фото
МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Мужчина из ревности зарезал знакомого своей сожительницы в Москве, сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по столице Юлия Иванова.
"Расследуется уголовное дело, возбужденное по признакам преступления ..."убийство", - говорится в сообщении.
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По данным следствия, 15 сентября в квартире жилого дома на Лухмановской улице мужчина на почве ревности зарезал нового знакомого своей сожительницы, тот от полученных ранений скончался на месте.
Сообщается, что подозреваемый 1981 года рождения задержан.
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Юлия ИвановаСледственный комитет РФМоскваПроисшествия
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