КПП на киргизско-таджикской границе возобновили работу после конфликта

БИШКЕК, 18 сен - РИА Новости. Контрольно-пропускные пункты на киргизско-таджикской границе возобновили работу в штатном режиме после конфликта, сообщили РИА Новости в среду в пресс-центре Государственной пограничной службы республики (ГПС).

"В настоящее время все пять пунктов пропуска на границе с Таджикистаном функционируют в штатном режиме", - заявили в пресс-службе.

Кроме того, в ведомстве сообщили, что строительные работы, которые стали причиной пограничного конфликта, остановлены. Так, по данным ведомства, были приостановлены строительные работы в местности Жака-Орук Баткенского района, проводимые гражданами Киргизии, граждане Таджикистана также приостановили все работы.

В понедельник Госпогранслужба Киргизии заявила, что на киргизско-таджикском участке границы произошел инцидент с применением оружия из-за строительных работ на неописанном участке. Погиб киргизский пограничник, более десяти человек с обеих сторон получили ранения. Госпогранслужба Киргизии утверждает, что таджикская сторона первой применила оружие, обстреляв два киргизских пограничных поста.

В Таджикистане, в свою очередь, обвинили киргизскую сторону в провокационных действиях. В Душанбе утверждают, что граждане Киргизии первыми открыли огонь в сторону невооруженных жителей таджикского села, в результате чего погибли трое военнослужащих, несколько человек получили ранения. Во вторник инцидент обсудили премьер Киргизии Мухаммедкалый Абылгазиев и глава кабмина Таджикистана Кохир Расулзода.