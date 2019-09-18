В ОНК рассказали об условиях содержания Павла Устинова

Павел Устинов, обвиняемый в нападении на бойца ОМОН в ходе несанкционированной акции протеста 3 августа, во время оглашения приговора в зале заседаний Тверского суда Москвы

МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Актер Павел Устинов, получивший 3,5 года по обвинению в травмировании росгвардейца на несанкционированной акции в Москве, содержится в одной камере с бывшими полицейскими, рассказал РИА Новости ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) столицы Иван Мельников.

"Устинов содержится в десятиместной камере с бывшими полицейскими в московском СИЗО-4 "Медведь". При этом у них нормальные отношения", - сказал Мельников.

Он отметил, что Устинов проходил срочную службу во внутренних войсках МВД, а по действующим правилам экс-сотрудники внутренних войск, даже срочники, содержатся в камерах только с другими правоохранителями.

Мельников также передал, что Устинов хотел бы "всех поблагодарить за поддержу, за добрые слова, за то, что люди видят несправедливость и не остаются в стороне".

Согласно материалам дела, 3 августа на Пушкинской площади старший сержант полиции Александр Лягин задержал Устинова, "нарушавшего общественный порядок и являющегося активным участником массовых беспорядков". Указывалось, что Устинов сопротивлялся, из-за чего Лягин получил вывих плеча, после чего провел в больнице 20 дней. Подсудимый вину не признал. Прокурор просил для него 6 лет колонии по статье о применении насилия, опасного для жизни или здоровья представителя власти. Тверской суд Москвы в понедельник приговорил Устинова к 3,5 годам колонии общего режима. В среду его защита обжаловала приговор.