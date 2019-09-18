Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-18T17:16Z
https://ria.ru/20190918/1558819931.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/155873/05/1558730529_0:53:2532:1477_1036x0_80_0_0_91b4babffc9e9208e9f3468d36c2c277.jpg
РИА Новости

В ОНК рассказали об условиях содержания Павла Устинова

17:16 18.09.2019
679
© РИА Новости / Виталий БелоусовПавел Устинов, обвиняемый в нападении на бойца ОМОН в ходе несанкционированной акции протеста 3 августа, во время оглашения приговора в зале заседаний Тверского суда Москвы
Павел Устинов, обвиняемый в нападении на бойца ОМОН в ходе несанкционированной акции протеста 3 августа, во время оглашения приговора в зале заседаний Тверского суда Москвы
© РИА Новости / Виталий Белоусов
МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Актер Павел Устинов, получивший 3,5 года по обвинению в травмировании росгвардейца на несанкционированной акции в Москве, содержится в одной камере с бывшими полицейскими, рассказал РИА Новости ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) столицы Иван Мельников.
"Устинов содержится в десятиместной камере с бывшими полицейскими в московском СИЗО-4 "Медведь". При этом у них нормальные отношения", - сказал Мельников.
Он отметил, что Устинов проходил срочную службу во внутренних войсках МВД, а по действующим правилам экс-сотрудники внутренних войск, даже срочники, содержатся в камерах только с другими правоохранителями.
Мельников также передал, что Устинов хотел бы "всех поблагодарить за поддержу, за добрые слова, за то, что люди видят несправедливость и не остаются в стороне".
Актер Никита Оносов стоит в одиночном пикете у здания администрации президента РФ в поддержку актера Павла Устинова
Вчера, 14:25РИА Новости
В Кремле прокомментировали акцию в поддержку Устинова в Москве
Согласно материалам дела, 3 августа на Пушкинской площади старший сержант полиции Александр Лягин задержал Устинова, "нарушавшего общественный порядок и являющегося активным участником массовых беспорядков". Указывалось, что Устинов сопротивлялся, из-за чего Лягин получил вывих плеча, после чего провел в больнице 20 дней. Подсудимый вину не признал. Прокурор просил для него 6 лет колонии по статье о применении насилия, опасного для жизни или здоровья представителя власти. Тверской суд Москвы в понедельник приговорил Устинова к 3,5 годам колонии общего режима. В среду его защита обжаловала приговор.
За Устинова вступился целый ряд российских актеров и публичных лиц, среди которых секретарь генсовета партии "Единая Россия" Андрей Турчак. На своей странице в Instagram он назвал вопиющей несправедливостью ситуацию, в которой оказался актер, отметив, что "в сети полно видеороликов с места задержания, на любом из них видно, что парень просто стоял возле метро".
Павел Устинов, обвиняемый в нападении на бойца ОМОН в ходе несанкционированной акции протеста 3 августа, во время оглашения приговора в зале заседаний Тверского суда Москвы
Вчера, 14:00РИА Новости
Омбудсмен Москвы посетит в среду в СИЗО Павла Устинова
440002
Обсудить 1
Дело Павла УстиноваПавел УстиновОНКМоскваПроисшествия
Рекомендуем
Павел Устинов, обвиняемый в нападении на бойца ОМОН в ходе несанкционированной акции протеста 3 августа, во время оглашения приговора в зале заседаний Тверского суда Москвы
Кучерена попросит суд отпустить Устинова
РИА
Новости
Актер Никита Оносов стоит в одиночном пикете у здания администрации президента РФ в поддержку актера Павла Устинова
В Кремле прокомментировали акцию в поддержку Устинова в Москве
Командир аварийно севшего в поле лайнера Airbus А321 авиакомпании Уральские авиалинии Дамир Юсупов
"Уральские авиалинии" опровергли сообщения об уходе пилота аварийного А321
Несанкционированное акция в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму. 3 августа 2019
Прокуратура подала апелляцию по делу семьи Хомских, взявших детей на митинг
Лента
новостей
Павел Устинов, обвиняемый в нападении на бойца ОМОН в ходе несанкционированной акции протеста 3 августа, во время оглашения приговора в зале заседаний Тверского суда Москвы
Омбудсмен Москвы посетит в среду в СИЗО Павла Устинова
Уборочные машины
В Москве уборочная машина провалилась под асфальт
Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова выступает на пленарном заседании Государственной Думы РФ. 17 июля 2019
Москалькова направит представителя в апелляционный суд по делу Устинова
Акция в поддержку кандидатов в депутаты Мосгордумы
Правозащитник предостерег духовенство от необдуманных заявлений по митингам
Павел Устинов, обвиняемый в нападении на бойца ОМОН в ходе несанкционированной акции протеста 3 августа, во время оглашения приговора в зале заседаний Тверского суда Москвы
Мосгорсуд 23 сентября рассмотрит жалобу на приговор Устинову
Здание Московского городского суда
Мосгорсуд отменил штрафы двум участникам несанкционированных акций
Стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-95МС наносит удары крылатыми ракетами Х-101 по объектам террористов в Сирии
В России рассказали о ракете с "недостижимой дальностью" действия
Семнадцатилетняя Регина Парпиева взяла интервью у Ника Вуйчича
Мама взявшей интервью у Вуйчича девушки рассказала о впечатлениях дочери
Министерство культуры Российской Федерации
Суд отказался рассматривать заявление о банкротстве министерства культуры
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:16В Новосибирске проведут проверку после ЧП с обварившимся в кипятке ребенком
08:15Роскачество обнаружило кишечную палочку и хлоргексидин в йогурте двух марок
08:11В центре Москвы нашли надгробие начала XVIII века
08:02Сахалинский суд приступил к рассмотрению апелляции по косаткам из бухты
08:00В Москве ожидается облачная погода с кратковременными дождями
07:59Кипр планирует досрочно погасить кредит МВФ
07:53Суд в Японии оправдал трех сотрудников компании-оператора АЭС "Фукусима-1"
07:46Ли Кэцян заявил, что у России и Китая огромные перспективы сотрудничества
07:37Казахстанец пытался провезти на родину гранату в автобусе из России
07:34СК завел дело после взрыва гранаты и гибели мужчины в Челябинской области
07:17Останки японских военнопленных, переданных Россией, принадлежат не японцам
06:56В Минздраве рассказали, сколько алкоголя в день можно выпивать
06:54Президент Эстонии пожаловалась на усталость от Украины
06:40Число погибших при взрыве в Афганистане возросло до семи человек
06:19Таиланд отменяет въездные анкеты для иностранцев
06:17На юге Афганистана произошел взрыв, три человека погибли, 45 ранены
06:04В США разведчик подал жалобу после общения Трампа с иностранным лидером
06:01Правительство Японии разработало план первой турпоездки на Кунашир и Итуруп
05:59В Раде призвали пойти на жертвы для решения конфликта в Донбассе
05:26Трамп оставил автограф на стене на границе с Мексикой
Лента новостейМолния