В Совфеде заявили, что США ищут повод для боевых действий против Ирана

МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. США ищут повод для боевых действий против Ирана на фоне нападения на нефтяные объекты в Саудовской Аравии, последствия такого решения будут драматическими, заявил РИА Новости в среду член международного комитета Совфеда Олег Морозов.

Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что распорядился "существенно" расширить санкции против Ирана.

"США хотят реального повода для боевых действий (против Ирана - ред). Представят это как "переполнение чаши терпения" в связи с атакой на саудовские НПЗ. Угроза войны по иракскому сценарию вполне реальна", - сказал сенатор.

Однако надо понимать, что последствия такого решения будут для США и Ближнего Востока драматическими, отметил он. "Победы там нет и не может быть. Будет затяжная и очень кровавая история. Хочется надеяться, что шанс на политическое урегулирование ещё остаётся", - заключил Морозов.

В ночь на субботу на двух нефтяных объектах в Саудовской Аравии из-за атак беспилотников произошли пожары. Страна, являющаяся крупнейшим экспортером и одним из трех крупнейших производителей нефти, после атаки сократила производство более чем вдвое – на 5,7 миллиона баррелей в сутки с обычной отметки примерно в 9,8 миллиона.