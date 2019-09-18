Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-18T17:16Z
https://ria.ru/20190918/1558819890.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/155880/81/1558808140_0:192:3003:1881_1036x0_80_0_0_5a7e5ce8a6eeb25eb6111d99cc381c41.jpg
РИА Новости

В Совфеде заявили, что США ищут повод для боевых действий против Ирана

17:16 18.09.2019
356
© AP Photo / Al-ArabiyaПожар на нефтеперерабатывающем заводе в Саудовской Аравии
Пожар на нефтеперерабатывающем заводе в Саудовской Аравии
© AP Photo / Al-Arabiya
Пожар на нефтеперерабатывающем заводе в Саудовской Аравии
МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. США ищут повод для боевых действий против Ирана на фоне нападения на нефтяные объекты в Саудовской Аравии, последствия такого решения будут драматическими, заявил РИА Новости в среду член международного комитета Совфеда Олег Морозов.
Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что распорядился "существенно" расширить санкции против Ирана.
Помощник президента РФ Андрей Белоусов
Вчера, 13:53РИА Новости
Белоусов назвал худший сценарий событий после атаки на саудовские НПЗ
"США хотят реального повода для боевых действий (против Ирана - ред). Представят это как "переполнение чаши терпения" в связи с атакой на саудовские НПЗ. Угроза войны по иракскому сценарию вполне реальна", - сказал сенатор.
Однако надо понимать, что последствия такого решения будут для США и Ближнего Востока драматическими, отметил он. "Победы там нет и не может быть. Будет затяжная и очень кровавая история. Хочется надеяться, что шанс на политическое урегулирование ещё остаётся", - заключил Морозов.
В ночь на субботу на двух нефтяных объектах в Саудовской Аравии из-за атак беспилотников произошли пожары. Страна, являющаяся крупнейшим экспортером и одним из трех крупнейших производителей нефти, после атаки сократила производство более чем вдвое – на 5,7 миллиона баррелей в сутки с обычной отметки примерно в 9,8 миллиона.
Йеменские повстанцы-хуситы, против которых воюет арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией, заявили, что нефтяные объекты атаковали бойцы их движения с помощью беспилотных летательных аппаратов. Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что нет никаких свидетельств атаки из Йемена, и обвинил в ней Иран. МИД Ирана отверг эти обвинения.
Акция протеста в Тегеране
16 сентября, 08:00РИА Новости
Дело Болтона живет: Трампа готовят к войне с Ираном
1000200
Обсудить 0
Спортсмены и команды
Россия
Атака на НПЗ в Саудовской АравииОлег МорозовИранСШАВ мире
Рекомендуем
Депутат Госдумы Александр Шерин
В Госдуме назвали модель ядерной войны между Россией и США "полным бредом"
РИА
Новости
Антиамериканский рисунок в Тегеране
США расширяют санкции, потому что считают Иран угрозой, заявили в Госдуме
Мурал на стене бывшего посольства США в Тегеране, Иран. 8 мая 2018
Трамп поручил "существенно расширить" санкции против Ирана
Помощник президента РФ Андрей Белоусов
Белоусов назвал худший сценарий событий после атаки на саудовские НПЗ
Лента
новостей
Женщины идут вдоль стены здания бывшего посольства США в Тегеране
Тегеран в ноте Вашингтону пообещал ответ на любые действия против страны
Дым от пожара на нефтеперерабатывающем заводе Aramco в Саудовской Аравии. 14 сентября 2019
В минобороны Саудовской Аравии раскрыли детали атаки на НПЗ
Министр иностранных дел Исламской Республики Иран Мухаммад Джавад Зариф на пресс-конференции по итогам встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым
Зариф назвал расширение санкций США "экономическим терроризмом"
Лидер фракции КПРФ Геннадий Зюганов
Зюганов об атаке на саудовские НПЗ: это пахнет американщиной
Президент США Дональд Трамп
Трамп назвал войну с Ираном "крайним вариантом"
Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев
Косачев надеется на объективное расследование атаки на саудовские НПЗ
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. 4 апреля 2019
Нетаньяху приветствовал решение США о расширении санкций против Ирана
Президент Дональд Трамп беседует с журналистами перед отлетом саммит G-7 во Франции. 23 августа 2019
США объявят "существенные" санкции против Ирана в течение двух дней
Повстанцы-хуситы на улице Саны, Йемен
Хуситы в Йемене заявили, что готовы атаковать цели в Дубае и Абу-Даби
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:37Казахстанец пытался провезти на родину гранату в автобусе из России
07:34СК завел дело после взрыва гранаты и гибели мужчины в Челябинской области
07:17Останки японских военнопленных, переданных Россией, принадлежат не японцам
06:56В Минздраве рассказали, сколько алкоголя в день можно выпивать
06:54Президент Эстонии пожаловалась на усталость от Украины
06:40Число погибших при взрыве в Афганистане возросло до семи человек
06:19Таиланд отменяет въездные анкеты для иностранцев
06:17На юге Афганистана произошел взрыв, три человека погибли, 45 ранены
06:04В США разведчик подал жалобу после общения Трампа с иностранным лидером
06:01Правительство Японии разработало план первой турпоездки на Кунашир и Итуруп
05:59В Раде призвали пойти на жертвы для решения конфликта в Донбассе
05:26Трамп оставил автограф на стене на границе с Мексикой
05:22Глава Пентагона заявил, что США не готовы к гибридной войне с Россией
05:04Эксперт оценил усилия России и Сирии по восстановлению памятников Пальмиры
04:54Небензя провел первую встречу с постпредом США при ООН
04:46Гонконг вслед за США понизил базовую ставку, до 2,25%
04:43Пропавший бурятский бизнесмен нашелся в монастыре на берегу Байкала
04:41Шесть экипажей новых боевых кораблей сформировано на Тихоокеанском флоте
04:30СК опрашивает пограничников, пострадавших при нападении рыбаков из КНДР
04:27NI рассказал о советском "супер-танке", от которого отказалась Россия
Лента новостейМолния