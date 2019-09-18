ЛНР обвинила Киев в срыве согласования "формулы Штайнмайера"

Представитель Луганской народной республики (ЛНР) в контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины Владислав Дейнего. Архивное фото

Представитель Луганской народной республики (ЛНР) в контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины Владислав Дейнего

ДОНЕЦК/ЛУГАНСК, 18 сен - РИА Новости. Министр иностранных дел самопровозглашенной Луганской народной республики, полпреда ЛНР на переговорах в Минске Владислав Дейнего по итогам заседания подгрупп по Донбассу обвинил Киев в срыве согласования "формулы Штайнмайера", которая определяет порядок механизма введения в действие закона об особом статусе региона.

Ранее источник, присутствующий на переговорах в Минске, заявил РИА новости, что Киев пытается "увильнуть" от согласования "формулы Штайнмайера". При этом глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что согласился на "формулу Штайнмайера".

"Наши ожидания в вопросе согласования "формулы Штайнмайера" сторонами конфликта на очередной встрече контактной группы 18 сентября не оправдались… Несмотря на ряд заявлений украинских официальных лиц, в том числе и участников минских переговоров, о нежелании предоставлять особый статус Донбассу, мы сохраняли надежду на выполнение украинской стороной прямого поручения "нормандской четверки" (Франция, Германия, РФ и Украина). Как оказалось, напрасно. Согласование "формулы Штайнмайера" сорвано украинской стороной", - говорится в заявлении Дейнего, поступившем в распоряжение РИА Новости.

В заявлении уточняется, что все участники минских переговоров, за исключением Киева, заявили о готовности подписать предложенный "нормандской четверкой" текст формулы, согласованный "в ходе телефонных консультаций политических советников 11 сентября".

В МИД ДНР отметили, что на встрече в Минске "Киев категорически отказался согласовывать с представителями республик формулу Штайнмайера", поставив под угрозу скорое проведение саммита в "нормандском формате".

"Украинские представители продолжают искажать смысл компромиссной формулы, ошибочно наделяя приоритетом решение вопросов безопасности. Официальному Киеву уже давно пора прекратить придумывать альтернативные версии реальности и приступить к выполнению того, что четко прописано в Комплексе мер – шаги по реализации политических пунктов и пунктов по безопасности должны осуществляться параллельно, взаимосвязано и исключительно в согласовании с представителями республик", - говорится в заявлении полпреда ДНР в контактной группе Натальи Никоноровой, распространенном пресс-службой МИД .

Никонорова выразила мнение, что "пришло время применить определенные меры ответственности к украинским властям за систематическое невыполнение своих обязательств".