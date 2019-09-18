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РИА Новости

ЛНР обвинила Киев в срыве согласования "формулы Штайнмайера"

17:15 18.09.2019 (обновлено: 17:30 18.09.2019)
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкПредставитель Луганской народной республики (ЛНР) в контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины Владислав Дейнего
Представитель Луганской народной республики (ЛНР) в контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины Владислав Дейнего
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Представитель Луганской народной республики (ЛНР) в контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины Владислав Дейнего. Архивное фото
ДОНЕЦК/ЛУГАНСК, 18 сен - РИА Новости. Министр иностранных дел самопровозглашенной Луганской народной республики, полпреда ЛНР на переговорах в Минске Владислав Дейнего по итогам заседания подгрупп по Донбассу обвинил Киев в срыве согласования "формулы Штайнмайера", которая определяет порядок механизма введения в действие закона об особом статусе региона.
Ранее источник, присутствующий на переговорах в Минске, заявил РИА новости, что Киев пытается "увильнуть" от согласования "формулы Штайнмайера". При этом глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что согласился на "формулу Штайнмайера".
Здание министерства иностранных дел в Киеве
Вчера, 16:25РИА Новости
Источник: Киев пытается "увильнуть" от согласования "формулы Штайнмайера"
"Наши ожидания в вопросе согласования "формулы Штайнмайера" сторонами конфликта на очередной встрече контактной группы 18 сентября не оправдались… Несмотря на ряд заявлений украинских официальных лиц, в том числе и участников минских переговоров, о нежелании предоставлять особый статус Донбассу, мы сохраняли надежду на выполнение украинской стороной прямого поручения "нормандской четверки" (Франция, Германия, РФ и Украина). Как оказалось, напрасно. Согласование "формулы Штайнмайера" сорвано украинской стороной", - говорится в заявлении Дейнего, поступившем в распоряжение РИА Новости.
В заявлении уточняется, что все участники минских переговоров, за исключением Киева, заявили о готовности подписать предложенный "нормандской четверкой" текст формулы, согласованный "в ходе телефонных консультаций политических советников 11 сентября".
В МИД ДНР отметили, что на встрече в Минске "Киев категорически отказался согласовывать с представителями республик формулу Штайнмайера", поставив под угрозу скорое проведение саммита в "нормандском формате".
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Вчера, 16:13РИА Новости
Песков прокомментировал обсуждение подписания "формулы Штайнмайера"
"Украинские представители продолжают искажать смысл компромиссной формулы, ошибочно наделяя приоритетом решение вопросов безопасности. Официальному Киеву уже давно пора прекратить придумывать альтернативные версии реальности и приступить к выполнению того, что четко прописано в Комплексе мер – шаги по реализации политических пунктов и пунктов по безопасности должны осуществляться параллельно, взаимосвязано и исключительно в согласовании с представителями республик", - говорится в заявлении полпреда ДНР в контактной группе Натальи Никоноровой, распространенном пресс-службой МИД .
Никонорова выразила мнение, что "пришло время применить определенные меры ответственности к украинским властям за систематическое невыполнение своих обязательств".
"Формула Штайнмайера" (президент Германии, бывший председатель ОБСЕ, экс-глава МИД ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер) определяет механизм введения в действие закона об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей на временной основе в день выборов и на постоянной основе - после опубликования отчета ОБСЕ об итогах выборов.
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Ситуация в ДНР и ЛНРВадим ПристайкоВладислав ДейнегоФранк-Вальтер ШтайнмайерУкраинаВ мире
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