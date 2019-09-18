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РИА Новости
Чувашская республика

Чувашия предлагает кубинским партнерам развивать медтуризм

17:13 18.09.2019
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© РИА Новости / Ирина НехорошкинаНа набережной Гаваны
На набережной Гаваны
© РИА Новости / Ирина Нехорошкина
ЧЕБОКСАРЫ, 18 сен – РИА Новости. Глава Чувашии Михаил Игнатьев предложил кубинским партнерам совместно развивать медицинский туризм в республике, сообщает пресс-служба администрации главы региона.

"Одним из направлений сотрудничества могло бы стать и развитие медицинского туризма. В Чувашской Республике работает целый ряд клиник, оказывающих высокотехнологичную медицинскую помощь. Среди них Федеральный центр травматологии, ортопедии и эндопротезирования, МНТК "Микрохирургия глаза", Президентский перинатальный центр и другие. Только за прошедший год в медицинском кластере нашей республики произведены около 22 тысяч операций", - сказал Игнатьев на заседании Делового Совета Россия – Куба в Москве.

По его словам, Чувашия активно взаимодействует с Кубой как в реальном секторе экономики, так и по другим направлениям.
"Сегодня кубинское руководство проводит курс на модернизацию экономики страны. Предприятия реального сектора экономики Чувашии готовы принять в этом участие. Они могут поставить около 110 тысяч наименований изделий для разных отраслей промышленности и экономики Кубы", - отметил глава Чувашии.
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Он напомнил, что укрепление и развитие взаимовыгодного сотрудничества с Республикой Куба в гуманитарной области является для Чувашии приоритетным направлением, в частности в Чебоксарах в апреле 2017 года было образовано Чувашское региональное отделение Межрегиональной общественной организации Российского общества дружбы с Кубой.
"Сегодня Чувашская Республика готова развивать сотрудничество с Республикой Куба по всем направлениям на основе принципов равноправного партнерства и взаимного уважения. Уверен, что благодаря совместным усилиям наши экономические и гуманитарные связи будут только крепнуть и развиваться, мы будем находить новые возможности для взаимного духовного и культурного обогащения", - резюмировал Игнатьев.
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Чувашская республикаМихаил ИгнатьевКубаЭкономика
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