Невролог рассказал, как пережить магнитную бурю и "барическую пилу"

МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Врач-невролог, психолог Андрей Крицкий в разговоре с Врач-невролог, психолог Андрей Крицкий в разговоре с "МИР 24" рекомендовал людям, которые остро реагируют на перемены погоды, избегать больших нагрузок.

Он также добавил, что при подобных погодных условиях рекомендуется больше отдыхать и отказаться от чая и кофе, отдавать предпочтение отварам шиповника и ромашки, а также умеренно заниматься физкультурой.

"Кроме того, прежде чем отправиться спать, позаботьтесь о достаточном количестве кислорода. Гипертоникам надо чаще следить за давлением и принимать прописанные лекарства", — заключил он.

По словам ведущего специалиста центра погоды "Фобос" Евгения Тишковца, в среду жителей столице ждет пасмурная погода с кратковременными дождями и атмосферное давление "на барическом дне".