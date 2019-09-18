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РИА Новости

Невролог рассказал, как пережить магнитную бурю и "барическую пилу"

17:06 18.09.2019 (обновлено: 17:10 18.09.2019)
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПешеходы во время дождя
Пешеходы во время дождя
© РИА Новости / Максим Блинов
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Пешеходы во время дождя. Архивное фото
МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Врач-невролог, психолог Андрей Крицкий в разговоре с "МИР 24" рекомендовал людям, которые остро реагируют на перемены погоды, избегать больших нагрузок.
Он также добавил, что при подобных погодных условиях рекомендуется больше отдыхать и отказаться от чая и кофе, отдавать предпочтение отварам шиповника и ромашки, а также умеренно заниматься физкультурой.
"Кроме того, прежде чем отправиться спать, позаботьтесь о достаточном количестве кислорода. Гипертоникам надо чаще следить за давлением и принимать прописанные лекарства", — заключил он.
По словам ведущего специалиста центра погоды "Фобос" Евгения Тишковца, в среду жителей столице ждет пасмурная погода с кратковременными дождями и атмосферное давление "на барическом дне".
"Барическая пила" — это резкие колебания атмосферного давления.
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