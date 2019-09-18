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РИА Новости

"Дима, отдай!" Путин пошутил об излишней бюрократии

17:05 18.09.2019 (обновлено: 17:30 18.09.2019)
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МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Президент Владимир Путин в шутку упрекнул одного из пришедших на встречу с руководством Агентства стратегических инициатив бизнесменов за излишнюю бюрократию.
Так, участник мероприятия рассказал главе государства о своем проекте, но передал бумаги не лично Путину, а сидящему неподалеку спецпредставителю президента по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрию Пескову.
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"Давайте сюда! Зачем эта лишняя бюрократия и лишнее звено? Дима, отдай", — с улыбкой сказал Пескову президент.
Обратившийся к Путину бизнесмен рассказал, что работает над проектированием небольших спутников, дополняющих классические. По его словам, его маленькой компании приходится регулярно сталкиваться с большим количеством бюрократических барьеров, которые мешают развитию стартапа.
В ответ президент заметил, что с бюрократией сталкиваются многие страны, например США. Однако это не отменяет необходимости работать над преодолением бюрократических барьеров, подчеркнул он.
Во время беседы Путин также отметил, что в России есть много талантливой молодежи, в том числе среди несовершеннолетних, и призвал "пойти на определенные шаги, связанные с либерализацией" в этой сфере.
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Владимир ПутинРоссияПолитика
Популярные комментарии
Да он всё время только и шутит. Расшутился не на шутку.
18 сентября, 19:35
mmax04011979
39104013
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