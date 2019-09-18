"Дима, отдай!" Путин пошутил об излишней бюрократии

МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Президент Владимир Путин в шутку упрекнул одного из пришедших на встречу с руководством Агентства стратегических инициатив бизнесменов за излишнюю бюрократию.

Так, участник мероприятия рассказал главе государства о своем проекте, но передал бумаги не лично Путину, а сидящему неподалеку спецпредставителю президента по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрию Пескову.

"Давайте сюда! Зачем эта лишняя бюрократия и лишнее звено? Дима, отдай", — с улыбкой сказал Пескову президент.

Обратившийся к Путину бизнесмен рассказал, что работает над проектированием небольших спутников, дополняющих классические. По его словам, его маленькой компании приходится регулярно сталкиваться с большим количеством бюрократических барьеров, которые мешают развитию стартапа.

В ответ президент заметил, что с бюрократией сталкиваются многие страны, например США. Однако это не отменяет необходимости работать над преодолением бюрократических барьеров, подчеркнул он.