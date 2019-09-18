Куба отметила важность увеличения экспорта национальных товаров в Россию

МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Необходимо увеличить кубинский экспорт товаров и услуг на российский рынок и добиться большего присутствия России в проектах иностранных инвестиций на Кубе, сказал сопредседатель российско-кубинской межправкомиссии со стороны Гаваны, вице-председатель Совета министров Кубы Рикардо Кабрисас.

"Мне доставляет большое удовольствие принимать участие в открытии первой кубинской национальной выставки "Куба в России 2019" в Москве в рамках празднования 60-летия установления дипломатических отношений между нашими странами. Эта выставка имеет очень важное значение, так как она проходит в момент тяжелой ситуации для кубинской экономики", - отметил Кабрисас, выступая на открытии выставки.

С одной стороны, экономика страдает от негативного эффекта изменения климата, с другой - навязывание экономических санкций США, пояснил он.

"Сегодня РФ - наш второй торговый партнер в Европе. Но в нашем товарообороте есть резкий дисбаланс. Поэтому надо вместе работать над тем, чтобы увеличить кубинский экспорт товаров и услуг на российский рынок и добиться большего присутствия России в проектах иностранных инвестиций на Кубе. Вся работа должна привести к более эффективному росту торговли в обоих направлениях", - продолжил он.

Проведение выставки - это своевременный сценарий для развития кубинского экспорта, подчеркнул Кабрисас. На выставке представлены основные секторы национальной экономики, включая сельское хозяйство, науку и технологии, медицинские услуги, отметил он.

Куба приглашает российские предприятия принять участие в 37-й Международной ярмарке в Гаване и на третьем инвестиционном форуме, который пройдет с 4 по 8 ноября, добавил Кабрисас.

В свою очередь, председатель Торговой палаты Республики Куба Орландо Эрнандес Гильен добавил, что идея провести выставку была продиктована прекрасными отношениями двух стран.

С 18 по 20 сентября в Москве проходит первая кубинская национальная выставка "Куба в России 2019". Организатором мероприятия выступает Торговая палата Республики Куба при содействии ТПП России и Национального комитета содействия экономическому сотрудничеству со странами Латинской Америки (НК СЭСЛА).