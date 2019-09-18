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РИА Новости

Куба отметила важность увеличения экспорта национальных товаров в Россию

17:04 18.09.2019
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя совета министров Кубы Рикардо Кабрисас Руис во время торжественного открытия Петербургского международного экономического форума. 24 мая 2018
Заместитель председателя совета министров Кубы Рикардо Кабрисас Руис во время торжественного открытия Петербургского международного экономического форума. 24 мая 2018
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Необходимо увеличить кубинский экспорт товаров и услуг на российский рынок и добиться большего присутствия России в проектах иностранных инвестиций на Кубе, сказал сопредседатель российско-кубинской межправкомиссии со стороны Гаваны, вице-председатель Совета министров Кубы Рикардо Кабрисас.
"Мне доставляет большое удовольствие принимать участие в открытии первой кубинской национальной выставки "Куба в России 2019" в Москве в рамках празднования 60-летия установления дипломатических отношений между нашими странами. Эта выставка имеет очень важное значение, так как она проходит в момент тяжелой ситуации для кубинской экономики", - отметил Кабрисас, выступая на открытии выставки.
С одной стороны, экономика страдает от негативного эффекта изменения климата, с другой - навязывание экономических санкций США, пояснил он.
"Сегодня РФ - наш второй торговый партнер в Европе. Но в нашем товарообороте есть резкий дисбаланс. Поэтому надо вместе работать над тем, чтобы увеличить кубинский экспорт товаров и услуг на российский рынок и добиться большего присутствия России в проектах иностранных инвестиций на Кубе. Вся работа должна привести к более эффективному росту торговли в обоих направлениях", - продолжил он.
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Проведение выставки - это своевременный сценарий для развития кубинского экспорта, подчеркнул Кабрисас. На выставке представлены основные секторы национальной экономики, включая сельское хозяйство, науку и технологии, медицинские услуги, отметил он.
Куба приглашает российские предприятия принять участие в 37-й Международной ярмарке в Гаване и на третьем инвестиционном форуме, который пройдет с 4 по 8 ноября, добавил Кабрисас.
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В свою очередь, председатель Торговой палаты Республики Куба Орландо Эрнандес Гильен добавил, что идея провести выставку была продиктована прекрасными отношениями двух стран.
С 18 по 20 сентября в Москве проходит первая кубинская национальная выставка "Куба в России 2019". Организатором мероприятия выступает Торговая палата Республики Куба при содействии ТПП России и Национального комитета содействия экономическому сотрудничеству со странами Латинской Америки (НК СЭСЛА).
Ранее сообщалось, что Россия поможет Кубе в обновлении энергосистемы страны с целью снижения зависимости от поставок нефти, в частности, из Венесуэлы, модернизирует железнодорожную сеть, проект которой оценивается в 2 миллиарда евро, поможет в модернизации завода по производству никеля им. Э. Че Гевары и восстановлении до конца 2019 года летной годности авиатехники, эксплуатируемой на Кубе.
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Рикардо КабрисасКубаРоссияЭкономика
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