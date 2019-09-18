В Москве уборочная машина провалилась под асфальт

МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Машина для уборки улиц провалилась под асфальт в Москве из-за подтопления грунта, дорожное покрытие скоро восстановят, рассказали РИА Новости в пресс-службе префектуры Центрального административного округа.

Ранее в соцсетях появилась информация, согласно которой под асфальт на Новой Басманной улице провалился маленький уборочный автомобиль.