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РИА Новости

В Москве уборочная машина провалилась под асфальт

17:02 18.09.2019
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© РИА Новости / Евгений Самарин / Перейти в фотобанкУборочные машины
Уборочные машины
© РИА Новости / Евгений Самарин
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Уборочные машины. Архивное фото
МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Машина для уборки улиц провалилась под асфальт в Москве из-за подтопления грунта, дорожное покрытие скоро восстановят, рассказали РИА Новости в пресс-службе префектуры Центрального административного округа.
Ранее в соцсетях появилась информация, согласно которой под асфальт на Новой Басманной улице провалился маленький уборочный автомобиль.
Автомобиль провалился под асфальт во время движения в Полтавской области. 1 июля 2019
1 июля, 11:46РИА Новости
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"Произошло подтопление грунта. На месте работают коммунальные службы, дорожное полотно будет восстановлено в ближайшее время", - сказали в префектуре.
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