ЛНР: Киев не предоставил проект восстановления моста в Станице Луганской

ЛУГАНСК, 18 сен - РИА Новости. Представители Киева на переговорах в Минске не предоставили на заседании группы по гуманитарным вопросам в Минске проект восстановления разрушенного пролета моста через реку Северский Донец в районе Станицы Луганской, сообщила РИА Новости представитель самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) в гуманитарной подгруппе контактной группы, руководитель рабочей группы по обмену военнопленных ЛНР Ольга Кобцева.

Из-за боевых действий в Донбассе в 2015 году был разрушен мост через Северский Донец на пункте пропуска "Станица Луганская". Самопровозглашенная ЛНР и Киев договорились о ремонте моста. С 1 августа 2019 года начались работы по разминированию. Позже ЛНР и Киев заявили, что завершили работы по разминированию территории для начала ремонта и разобрали фортификационные сооружения.

"Киев в очередной раз не предоставил участникам рабочей группы проектного решения по восстановлению разрушенного пролета моста", - заявила Кобцева.