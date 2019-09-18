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РИА Новости

ЛНР: Киев не предоставил проект восстановления моста в Станице Луганской

17:01 18.09.2019
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© РИА Новости / Олеся ПотаповаМост через р. Северский Донецк на КПП возле Станицы Луганской
Мост через р. Северский Донецк на КПП возле Станицы Луганской
© РИА Новости / Олеся Потапова
ЛУГАНСК, 18 сен - РИА Новости. Представители Киева на переговорах в Минске не предоставили на заседании группы по гуманитарным вопросам в Минске проект восстановления разрушенного пролета моста через реку Северский Донец в районе Станицы Луганской, сообщила РИА Новости представитель самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) в гуманитарной подгруппе контактной группы, руководитель рабочей группы по обмену военнопленных ЛНР Ольга Кобцева.
Из-за боевых действий в Донбассе в 2015 году был разрушен мост через Северский Донец на пункте пропуска "Станица Луганская". Самопровозглашенная ЛНР и Киев договорились о ремонте моста. С 1 августа 2019 года начались работы по разминированию. Позже ЛНР и Киев заявили, что завершили работы по разминированию территории для начала ремонта и разобрали фортификационные сооружения.
"Киев в очередной раз не предоставил участникам рабочей группы проектного решения по восстановлению разрушенного пролета моста", - заявила Кобцева.
По ее мнению, подобными действиями Киев в лице представителя на переговорах Валерии Лутковской "расписался в невладении ситуацией по ремонту пролета моста у Станицы Луганской".
Вид на мост у КПП Станица Луганская
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