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РИА Новости

В Киеве остановили работу части ветки метро после сообщения о минировании

16:53 18.09.2019 (обновлено: 17:05 18.09.2019)
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкАвтомобиль украинской полиции в Киеве
Автомобиль украинской полиции в Киеве
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
КИЕВ, 18 сен – РИА Новости. Движение от станции "Днепр" до станции "Лесная" на красной ветки киевского метро приостановлено из-за сообщения о минировании, сообщила в среду пресс-служба метрополитена.
"В связи с анонимным звонком о минировании красная линия работает только от станции "Академгородок" до станции "Арсенальная". Движение от станции "Днепр" до станции "Лесная" остановлено", - говорится в сообщении пресс-службы на странице в Facebook.
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Также сообщается, что "специалисты проводят проверку". Позже "Киевский метрополитен" уточнил, что красная линия работает от станции "Академгородок" до станции "Арсенальная" и от станции "Лесная" до станции "Дарница", а участок от станции "Дарница" до станции "Арсенальная" проверяется специалистами.
С 2012 года на Украине ужесточили ответственность за ложные сообщения о минировании. Санкция этой статьи предусматривает лишение свободы на срок до шести лет, а при повторном преступлении - до восьми лет.
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