В Киеве остановили работу части ветки метро после сообщения о минировании

КИЕВ, 18 сен – РИА Новости. Движение от станции "Днепр" до станции "Лесная" на красной ветки киевского метро приостановлено из-за сообщения о минировании, сообщила в среду пресс-служба метрополитена.

"В связи с анонимным звонком о минировании красная линия работает только от станции "Академгородок" до станции "Арсенальная". Движение от станции "Днепр" до станции "Лесная" остановлено", - говорится в сообщении пресс-службы на странице в Facebook

Также сообщается, что "специалисты проводят проверку". Позже "Киевский метрополитен" уточнил, что красная линия работает от станции "Академгородок" до станции "Арсенальная" и от станции "Лесная" до станции "Дарница", а участок от станции "Дарница" до станции "Арсенальная" проверяется специалистами.