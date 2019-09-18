Медведев провел итоговое совещание по проекту бюджета на 2020 год

Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев проводит совещание о прогнозах социального развития и бюджете на 2020 год и плановый период 2021 года

МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Премьер-министр Дмитрий Медведев провел итоговое совещание по подготовке проекта федерального бюджета на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов.

"Есть и некоторые дискуссии еще, некоторые дополнительные идеи, предложения, которые я хотел в этом кругу обсудить, для того, чтобы выработать окончательную позицию, с которой нужно будет выходить на заседание правительства", — сказал он.

Участники совещания также обсудили общий объем и распределение дополнительных бюджетных ассигнований федерального бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов в части всех отраслей экономики и социально-экономической сферы.