Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-18T17:53Z
https://ria.ru/20190918/1558818683.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/155882/04/1558820412_0:159:3126:1917_1036x0_80_0_0_2097deb2dc0c5e7a5d98cf3f5431733f.jpg
РИА Новости

Медведев провел итоговое совещание по проекту бюджета на 2020 год

16:53 18.09.2019 (обновлено: 17:53 18.09.2019)
875
© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Дмитрий Медведев проводит совещание о прогнозах социального развития и бюджете на 2020 год и плановый период 2021 года
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев проводит совещание о прогнозах социального развития и бюджете на 2020 год и плановый период 2021 года
© РИА Новости / Александр Астафьев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Премьер-министр Дмитрий Медведев провел итоговое совещание по подготовке проекта федерального бюджета на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов.
"Есть и некоторые дискуссии еще, некоторые дополнительные идеи, предложения, которые я хотел в этом кругу обсудить, для того, чтобы выработать окончательную позицию, с которой нужно будет выходить на заседание правительства", — сказал он.
Участники совещания также обсудили общий объем и распределение дополнительных бюджетных ассигнований федерального бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов в части всех отраслей экономики и социально-экономической сферы.
Мероприятие стало итоговым в серии правительственных совещаний, проведенных в августе-сентябре текущего года в рамках бюджетного процесса.
Глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин на заседании Совета при президенте РФ по реализации государственной политики в сфере защиты детей. 4 июля 2019
16 сентября, 14:39РИА Новости
Кудрин: бюджет может позволить себе больше расходов в ближайшие десять лет
3000114
Обсудить 1
Дмитрий МедведевРоссияЭкономика
Рекомендуем
Президент РФ Владимир Путин проводит заседание наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив
Путин предложил "разбюрократить" процедуры, мешающие бизнесу подростков
РИА
Новости
Глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин на заседании Совета при президенте РФ по реализации государственной политики в сфере защиты детей. 4 июля 2019
Кудрин: бюджет может позволить себе больше расходов в ближайшие десять лет
Стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-95МС наносит удары крылатыми ракетами Х-101 по объектам террористов в Сирии
В России рассказали о ракете с "недостижимой дальностью" действия
Президент РФ Владимир Путин проводит заседание наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив
Путин поручил решить проблему сертифицирования технологий и оборудования
Лента
новостей
Дима, отдай. Путин на встрече с АСИ попросил передать ему бумаги напрямую
"Дима, отдай!" Путин пошутил об излишней бюрократии
Пожар на нефтеперерабатывающем заводе в Саудовской Аравии
Наследный принц Саудовской Аравии позвонил Путину после атаки на НПЗ
Банкомат
Россияне стали допускать меньше просрочек по кредитам
Президент РФ Владимир Путин проводит заседание наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив
Путин отметил важность распространения собранных АСИ управленческих практик
Счетчик государственного долга США на Манхэттене в Нью-Йорке. 15 февраля 2019
Россия в июле снизила вложения в госдолг США на 2,35 миллиарда долларов
Президент РФ Владимир Путин во время осмотра выставки перед началом заседания наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив
Путин призвал развивать новые форматы образования для профессий будущего
Деловой район Пекина Гомао
В Пекине опубликован доклад о новой движущей силе роста китайской экономики
Выращивание осетров
Современный рыбоперерабатывающий завод откроют в октябре на Камчатке
Президент РФ Владимир Путин проводит заседание наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив
Путин призвал проконтролировать применение закона о соцпредпринимательстве
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:46Ли Кэцян заявил, что у России и Китая огромные перспективы сотрудничества
07:37Казахстанец пытался провезти на родину гранату в автобусе из России
07:34СК завел дело после взрыва гранаты и гибели мужчины в Челябинской области
07:17Останки японских военнопленных, переданных Россией, принадлежат не японцам
06:56В Минздраве рассказали, сколько алкоголя в день можно выпивать
06:54Президент Эстонии пожаловалась на усталость от Украины
06:40Число погибших при взрыве в Афганистане возросло до семи человек
06:19Таиланд отменяет въездные анкеты для иностранцев
06:17На юге Афганистана произошел взрыв, три человека погибли, 45 ранены
06:04В США разведчик подал жалобу после общения Трампа с иностранным лидером
06:01Правительство Японии разработало план первой турпоездки на Кунашир и Итуруп
05:59В Раде призвали пойти на жертвы для решения конфликта в Донбассе
05:26Трамп оставил автограф на стене на границе с Мексикой
05:22Глава Пентагона заявил, что США не готовы к гибридной войне с Россией
05:04Эксперт оценил усилия России и Сирии по восстановлению памятников Пальмиры
04:54Небензя провел первую встречу с постпредом США при ООН
04:46Гонконг вслед за США понизил базовую ставку, до 2,25%
04:43Пропавший бурятский бизнесмен нашелся в монастыре на берегу Байкала
04:41Шесть экипажей новых боевых кораблей сформировано на Тихоокеанском флоте
04:30СК опрашивает пограничников, пострадавших при нападении рыбаков из КНДР
Лента новостейМолния