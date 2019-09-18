Глава МИД Украины согласился на "формулу Штайнмайера" по Донбассу

"Я могу привести то, на что я дал согласие. Закон об особом статусе вступает в действие в предыдущем формате на момент проведения выборов, а окончательно вступает в силу после решения Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ. Это то, что записано в решении. Больше там ничего нет", — приводит слова Пристайко издание "Европейская правда" .