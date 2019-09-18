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РИА Новости

Глава МИД Украины согласился на "формулу Штайнмайера" по Донбассу

16:52 18.09.2019 (обновлено: 18:40 18.09.2019)
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© РИА Новости / Игорь Маслов / Перейти в фотобанкВоеннослужащий на блок-посту в районе поселка Александровка в Донецкой области
Военнослужащий на блок-посту в районе поселка Александровка в Донецкой области
© РИА Новости / Игорь Маслов
Перейти в фотобанк
КИЕВ, 18 сен — РИА Новости. Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко сообщил, что участники встречи советников "нормандской четверки" 2 сентября договорились о "формуле Штайнмайера".

"Я могу привести то, на что я дал согласие. Закон об особом статусе вступает в действие в предыдущем формате на момент проведения выборов, а окончательно вступает в силу после решения Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ. Это то, что записано в решении. Больше там ничего нет", — приводит слова Пристайко издание "Европейская правда".

Такое заявление министр сделал на совместном заседании комитетов Рады по вопросам евроинтеграции и внешней политики.
Министр иностранных дел Германии Франк-Вальтер Штайнмайер . 2016 год
Формула Штайнмайера

"Формула Штайнмайера" (президент Германии, бывший председатель ОБСЕ, экс-министр иностранных дел ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер) определяет механизм введения в действие закона об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей на временной основе в день выборов и на постоянной основе — после опубликования отчета ОБСЕ об итогах выборов.

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По словам главы ведомства, все украинские партии и медиа должны иметь доступ к выборам.
"Только тогда выборы могут быть признаны соответствующими стандартам ОБСЕ", — отметил Пристайко.
Он также напомнил, что президент Украины Владимир Зеленский "четко" обозначил, что для проведения выборов на неподконтрольной Киеву территории Донбасса сначала должны быть созданы соответствующие условия.
Здание министерства иностранных дел в Киеве
Вчера, 16:25РИА Новости
Источник: Киев пытается "увильнуть" от согласования "формулы Штайнмайера"
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Популярные комментарии
Формула Штайнмайера, прям как в 41-м. Почти 80 лет прошло, а украинцы все ищут себе немецкого господина.
18 сентября, 16:59
zastan76
3580004
Холопы судорожно в поисках хозяина.
18 сентября, 17:41
nico1949bis
3830004
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