Глава МИД Украины согласился на "формулу Штайнмайера" по Донбассу

КИЕВ, 18 сен — РИА Новости. Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко сообщил, что участники встречи советников "нормандской четверки" 2 сентября договорились о "формуле Штайнмайера".
"Я могу привести то, на что я дал согласие. Закон об особом статусе вступает в действие в предыдущем формате на момент проведения выборов, а окончательно вступает в силу после решения Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ. Это то, что записано в решении. Больше там ничего нет", — приводит слова Пристайко издание "Европейская правда".
Такое заявление министр сделал на совместном заседании комитетов Рады по вопросам евроинтеграции и внешней политики.
Формула Штайнмайера
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"Формула Штайнмайера" (президент Германии, бывший председатель ОБСЕ, экс-министр иностранных дел ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер) определяет механизм введения в действие закона об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей на временной основе в день выборов и на постоянной основе — после опубликования отчета ОБСЕ об итогах выборов.
По словам главы ведомства, все украинские партии и медиа должны иметь доступ к выборам.
"Только тогда выборы могут быть признаны соответствующими стандартам ОБСЕ", — отметил Пристайко.
Он также напомнил, что президент Украины Владимир Зеленский "четко" обозначил, что для проведения выборов на неподконтрольной Киеву территории Донбасса сначала должны быть созданы соответствующие условия.