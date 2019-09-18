Мама взявшей интервью у Вуйчича девушки рассказала о впечатлениях дочери

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 18 сен - РИА Новости. Незрячая школьница из Нижнего Новгорода Регина Парпиева, прославившаяся после интервью с президентом России и пообщавшаяся в среду в прямом эфире с австралийским мотивационным оратором Ником Вуйчичем, хочет доказать своим примером, что в мире нет ничего невозможного, рассказала РИА Новости мама девочки Гульнара Парпиева.

Регина Парпиева ослепла в возрасте 8 лет из-за редкой болезни - оптикомиелита Девика. В декабре 2018 года Регина взяла интервью у президента России Владимира Путина, исполнив таким образом мечту, о которой глава государства узнал на форуме добровольцев России. Подготовиться к интервью девочке помогла главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян. В среду, 18 сентября, Регина исполнила свою вторую мечту и пообщалась с Ником Вуйчичем в прямом эфире нижегородского телеканала ННТВ.

"Регина мечтала о встрече с Вуйчичем уже давно – лет с 12, как впервые про него узнала. Ей было интересно понять, как он справляется с трудностями и при этом умудряется мотивировать миллионы людей. Когда мне позвонили и сказали, что Вуйчич приедет в Нижний Новгород, я закричала от радости. А Регина заявила, что ей нужно серьезно подготовиться к этому разговору", - рассказала мама девочки.

По ее словам, девушка изучила всю доступную информацию о Вуйчиче и даже провела опрос среди своих друзей и знакомых – о чем те хотели бы его спросить.

"Регина долго формулировала вопросы, записывала их на компьютере с помощью шрифта Брайля и не раз переделывала. Она очень ответственно отнеслась к подготовке этого интервью", - подчеркнула Гульнара Парпиева.

По ее словам, Регина – очень целеустремленный человек, который не боится ставить перед собой невыполнимые задачи.

"В обществе есть какие-то стандарты – раз человек слепой, то он может выучиться на массажиста или музыканта. Они за тебя решили, кем ты можешь быть. А если ты начинаешь выбирать для себя какие-то другие профессии, тебе говорят: "Извини, ты не вписываешься в наши нормы". Регина хочет доказать, что нет ничего невозможного. Она мечтает поступить на журналистику, и она упорно идет к этой цели", - рассказала мама девочки.

В качестве примера она приводит соревнования по плаванию, в которых принимает участие девочка. В июле 2019 года Регина заняла пять призовых мест на соревнованиях по плаванию на Всероссийской летней Спартакиаде инвалидов. Теперь она планирует стать мастером спорта по плаванию международного уровня.

"Я занимаюсь плаванием, потому что мне нравится побеждать. Ведь жизнь состоит из побед над своими недостатками и слабостями, над разными трудностями", - сказала Регина РИА Новости.

Ее мама рассказала, что у дочери есть и обычные девичьи интересы: она любит наряжаться, носить красивые юбочки и платья, надевать украшения, красить ногти.