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РИА Новости

Меркель призвала вернуться к процессу сближения между Белградом и Приштиной

16:46 18.09.2019
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкРабочий визит президента РФ В. Путина в Японию для участия в саммите "Группы двадцати". День второй
Рабочий визит президента РФ В. Путина в Японию для участия в саммите Группы двадцати. День второй
© РИА Новости / Илья Питалев
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БЕРЛИН, 18 сен - РИА Новости. Процесс сближения между Белградом и Приштиной, инициированный ФРГ и Францией, был прерван, к нему следует вернуться после выборов в Косово, заявила журналистам в Берлине после встречи с премьер-министром Сербии Аной Брнабич канцлер Германии Ангела Меркель.
"Германия и Франция действительно пытались и пытаются возобновить контакты, решить что-то с таможенными сборами, чтобы торговля снова велась разумно. Мы объявили в этой связи о готовности в рамках международной инициативы пригласить (стороны) в Париж, но, к сожалению, процесс сейчас прерван из-за предстоящих выборов в Косово в начале октября", - сказала Меркель.
Она добавила, что намерена "вернуться к этому вопросу после выборов" в Косово. Полноценное возвращение к диалогу пока невозможно, потому что "эти таможенные сборы являются тяжелым обременением", добавила канцлер.
Ранее из-за возникшей напряженности был приостановлен диалог Белграда и Приштины под эгидой ЕС в Брюсселе.
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Причиной стало введение властями самопровозглашенной республики в ноябре 2018 года таможенных пошлин в размере 100% на товары из центральной Сербии. По данным сербских властей, ущерб экономике страны составил к настоящему времени свыше 300 миллионов евро. Отмены торговых барьеров требуют Белград, Москва, представители ЕС и США, косовские сербы проводили мирные акции протеста.
В 1999 году вооруженное противостояние албанских сепаратистов из Освободительной армии Косово и армии и полиции Сербии привело к бомбардировкам Югославии (в то время состоявшей из Сербии и Черногории) силами НАТО. Косовско-албанские структуры в Приштине 17 февраля 2008 года в одностороннем порядке провозгласили независимость от Сербии. Самопровозглашенную республику не признают Сербия, Россия, Китай, Израиль, Иран, Испания, Греция и ряд других государств.
Руководство Сербии под давлением Брюсселя и для сближения региона с Евросоюзом, а также ради облегчения жизни в крае сербским гражданам в 2011 году было вынуждено начать переговоры о нормализации отношений с косовскими албанцами при посредничестве ЕС. В настоящее время диалог приостановлен.
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Ана БрнабичАнгела МеркельГерманияСербияКосовоВ мире
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