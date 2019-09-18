Меркель призвала вернуться к процессу сближения между Белградом и Приштиной

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БЕРЛИН, 18 сен - РИА Новости. Процесс сближения между Белградом и Приштиной, инициированный ФРГ и Францией, был прерван, к нему следует вернуться после выборов в Косово, заявила журналистам в Берлине после встречи с премьер-министром Сербии Аной Брнабич канцлер Германии Ангела Меркель.

"Германия и Франция действительно пытались и пытаются возобновить контакты, решить что-то с таможенными сборами, чтобы торговля снова велась разумно. Мы объявили в этой связи о готовности в рамках международной инициативы пригласить (стороны) в Париж, но, к сожалению, процесс сейчас прерван из-за предстоящих выборов в Косово в начале октября", - сказала Меркель.

Она добавила, что намерена "вернуться к этому вопросу после выборов" в Косово. Полноценное возвращение к диалогу пока невозможно, потому что "эти таможенные сборы являются тяжелым обременением", добавила канцлер.

Ранее из-за возникшей напряженности был приостановлен диалог Белграда и Приштины под эгидой ЕС в Брюсселе.

Причиной стало введение властями самопровозглашенной республики в ноябре 2018 года таможенных пошлин в размере 100% на товары из центральной Сербии. По данным сербских властей, ущерб экономике страны составил к настоящему времени свыше 300 миллионов евро. Отмены торговых барьеров требуют Белград, Москва, представители ЕС и США, косовские сербы проводили мирные акции протеста.

В 1999 году вооруженное противостояние албанских сепаратистов из Освободительной армии Косово и армии и полиции Сербии привело к бомбардировкам Югославии (в то время состоявшей из Сербии и Черногории) силами НАТО. Косовско-албанские структуры в Приштине 17 февраля 2008 года в одностороннем порядке провозгласили независимость от Сербии. Самопровозглашенную республику не признают Сербия, Россия, Китай, Израиль, Иран, Испания, Греция и ряд других государств.