В Екатеринбурге не зафиксировали загрязнение воздуха после пожара на заводе

Пожарные на территории завода "ВИЗ-Сталь" в Екатеринбурге

Пожарные на территории завода "ВИЗ-Сталь" в Екатеринбурге

© Фото : ГУ МЧС по Свердловской области Пожарные на территории завода "ВИЗ-Сталь" в Екатеринбурге

ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 сен – РИА Новости. Превышения вредных веществ в воздухе после пожара в одном из цехов на заводе "ВИЗ-Сталь" в Екатеринбурге не зафиксировано, сообщает региональный главк МЧС.

Возгорание гидравлического масла в цехе холодной прокатки произошло около 14.16 мск, площадь пожара составила 3,2 тысячи квадратных метров. Из цеха были эвакуированы 200 человек, информация о пострадавших, по данным МЧС, не поступала. В 16.01 мск открытое горение было ликвидировано на площади 500 квадратных метров.

"Для мониторинга состояния воздуха в районе пожара работают специалисты передвижной инженерно-химической лаборатории МЧС, превышения ПДК вредных веществ не зафиксировано", – говорится в сообщении.