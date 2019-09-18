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РИА Новости

В Екатеринбурге не зафиксировали загрязнение воздуха после пожара на заводе

16:45 18.09.2019
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© Фото : ГУ МЧС по Свердловской областиПожарные на территории завода "ВИЗ-Сталь" в Екатеринбурге
Пожарные на территории завода ВИЗ-Сталь в Екатеринбурге
© Фото : ГУ МЧС по Свердловской области
Пожарные на территории завода "ВИЗ-Сталь" в Екатеринбурге
ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 сен – РИА Новости. Превышения вредных веществ в воздухе после пожара в одном из цехов на заводе "ВИЗ-Сталь" в Екатеринбурге не зафиксировано, сообщает региональный главк МЧС.
Возгорание гидравлического масла в цехе холодной прокатки произошло около 14.16 мск, площадь пожара составила 3,2 тысячи квадратных метров. Из цеха были эвакуированы 200 человек, информация о пострадавших, по данным МЧС, не поступала. В 16.01 мск открытое горение было ликвидировано на площади 500 квадратных метров.
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"Для мониторинга состояния воздуха в районе пожара работают специалисты передвижной инженерно-химической лаборатории МЧС, превышения ПДК вредных веществ не зафиксировано", – говорится в сообщении.
В ведомстве уточнили, что пострадавших в результате ЧП нет, причина пожара устанавливается.
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Пожар на заводе в ЕкатеринбургеМЧС РФЕкатеринбургПроисшествия
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