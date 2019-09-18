50 Cent сообщил, что Эминем работает над новым альбомом

МОСКВА, 18 сен – РИА Новости. Американский рэпер 50 Cent рассказал, что Эминем работает над новым альбомом, . Американский рэпер 50 Cent рассказал, что Эминем работает над новым альбомом, сообщает NME.

"Он сейчас прислал мне запись. Готовит кое-что интересное, – прокомментировал 50 Cent. – Все-таки он все еще самый продаваемый рэп-исполнитель в мире".

По его словам, из-за записи новых треков Эминем отказался от тура со Snoop Dogg и Dr Dre, в котором музыканты могли бы заработать около 100 миллионов долларов.

О новом альбоме Эминема заговорили еще на прошлой неделе, когда на официальном YouTube-канале рэпера появилась джазовая мелодия The Real Slim Shady.

Поклонники сразу предположили, что публикация относится либо к будущему "сольнику," либо аккаунт хип-хоп-исполнителя взломали.

Рэпер пока никак не комментировал эту информацию.