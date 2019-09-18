Россияне стали допускать меньше просрочек по кредитам

МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Доля необеспеченных потребительских кредитов с просроченной задолженностью свыше 90 дней снизилась в РФ в январе-июле с 9,1% до 8,4%, говорится в информационно-аналитическом материале ЦБ о развитии банковского сектора.

"Улучшилось качество портфеля НПС (необеспеченных потребительских ссуд - ред.): доля кредитов с просроченной задолженностью свыше 90 дней (далее 90+) с начала года в нем снизилась с 9,1 до 8,4%", - говорится в документе.

В целом, темп прироста портфеля необеспеченных потребкредитов в январе-июле 2019 года составил 13,1% против 11,6% в аналогичным периоде прошлого года.

Банк России не раз заявлял о том, что его беспокоит быстрый рост необеспеченных потребкредитов. При этом первый зампред ЦБ Ксения Юдаева заявила в июне, что долговая нагрузка россиян в 2019 году достигнет пика 2014 года в 10,4% или даже его превзойдет, если не удастся замедлить кредитование. По ее словам, основной вклад в рост долговой нагрузки населения вносят именно необеспеченные потребкредиты. По данным ЦБ, кредитная нагрузка населения превысила пик 2013-2014 годов в 75% российских регионах.