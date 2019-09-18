Международный экономфорум "Хунцяо" будет посвящен открытости и инновациям

МОСКВА, 18 сен - Проект "Россия-Китай: главное". В Шанхае 5 ноября пройдет 2-й Международный экономический форум "Хунцяо". Основной темой форума станет "Открытость, инновации, сотрудничество и взаимная выгода". В Шанхае 5 ноября пройдет 2-й Международный экономический форум "Хунцяо". Основной темой форума станет "Открытость, инновации, сотрудничество и взаимная выгода".

Ожидается, что общее количество участников форума будет выше, чем в прошлом году. В работе форума примут участие более 50 представителей правительственных, деловых и академических кругов, включая топ-менеджеров компаний, входящих в список TOP-500. Участники форума выдвинут предложения относительно глобального экономического развития в новую эпоху. Об этом 17 сентября сообщил заместитель директора Департамента международных торгово-экономических отношений Министерства коммерции КНР Чэнь Чао.

Чэнь Чао на пресс-брифинге, посвященном 2-му Международному экономическому форуму "Хунцяо", заявил, что в целом форум в этом году будет проходить в формате, аналогичном прошлогоднему - "1+4", то есть предусмотрено 1 пленарное заседание и 4 панельные сессии.