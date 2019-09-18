Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-18T16:35Z
https://ria.ru/20190918/1558817752.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/155755/11/1557551161_0:0:1024:576_1036x0_80_0_0_934f75e52af04a1b25d2e1596ca68f90.jpg
РИА Новости
Россия-Китай: Главное

Международный экономфорум "Хунцяо" будет посвящен открытости и инновациям

16:35 18.09.2019
35
© Официальная страница турнира The International в TwitterВид на Шанхай
Вид на Шанхай
© Официальная страница турнира The International в Twitter
МОСКВА, 18 сен - Проект "Россия-Китай: главное". В Шанхае 5 ноября пройдет 2-й Международный экономический форум "Хунцяо". Основной темой форума станет "Открытость, инновации, сотрудничество и взаимная выгода".
Ожидается, что общее количество участников форума будет выше, чем в прошлом году. В работе форума примут участие более 50 представителей правительственных, деловых и академических кругов, включая топ-менеджеров компаний, входящих в список TOP-500. Участники форума выдвинут предложения относительно глобального экономического развития в новую эпоху. Об этом 17 сентября сообщил заместитель директора Департамента международных торгово-экономических отношений Министерства коммерции КНР Чэнь Чао.
Чэнь Чао на пресс-брифинге, посвященном 2-му Международному экономическому форуму "Хунцяо", заявил, что в целом форум в этом году будет проходить в формате, аналогичном прошлогоднему - "1+4", то есть предусмотрено 1 пленарное заседание и 4 панельные сессии.
Основная цель проведения форума – анализ новых тенденций развития мировой экономики и поиск путей реагирования на угрозы и вызовы, стоящие перед глобальным экономическим развитием. Панельные сессии будут посвящены следующим темам: "Открытая и правовая деловая среда: роль государства и точка зрения транснациональных компаний", "Искусственный интеллект и инновационное развитие: концепция, технологии и рынок", "Реформа ВТО и соглашения о свободной торговле: выбор пути и оценка перспектив" и "Цифровой век и инновационное развитие электронной торговли: площадки для открытого взаимодействия и перспективы сотрудничества".
На набережной реки Амур в городе Благовещенск
Вчера, 16:32Россия-Китай: Главное
В Хэйхэ стартовало строительство пилотной зоны свободной торговли
000000
Обсудить 0
Россия-Китай: ГлавноеШанхайЭкономика
Рекомендуем
На набережной реки Амур в городе Благовещенск
В Хэйхэ стартовало строительство пилотной зоны свободной торговли
РИА
Новости
Деловой район Пекина Гомао
В Пекине опубликован доклад о новой движущей силе роста китайской экономики
Сотрудники в офисе
В России безработица в августе снизилась до нового исторического минимума
На набережной Гаваны
Чувашия предлагает кубинским партнерам развивать медтуризм
Лента
новостей
Большой Каменный мост через Москву-реку и Московский Кремль
Звезды спорта проведут мастер-классы на финале Спартакиады "Моспром"
Президент РФ Владимир Путин проводит заседание наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив
Путин поручил решить проблему сертифицирования технологий и оборудования
Пассажир в автобусе пользуется смартфоном
В Ленобласти монтируют антивандальные павильоны ожидания транспорта
Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин. Архивное фото
Эксперт: Россия и Китай развивают стратегическое партнерство в новую эпоху
Троллейбус марки Мегаполис, произведенный на заводе Тролза в Саратове
Штат саратовского завода "Тролза" в 2019 году сократился вдвое
Пожарные на территории завода ВИЗ-Сталь в Екатеринбурге
Специалисты МЧС выехали для мониторинга воздуха на заводе в Екатеринбурге
Спасская башня Тульского кремля
Корпорация МСП презентовала в Туле цифровую платформу "Зеркальный реестр"
Котельная
"Тверская генерация" призывает ускорить подготовку домов к зиме
Хлеб
В Калужской области пройдет международный форум "Хлеб, ты – мир"
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:46Ли Кэцян заявил, что у России и Китая огромные перспективы сотрудничества
07:37Казахстанец пытался провезти на родину гранату в автобусе из России
07:34СК завел дело после взрыва гранаты и гибели мужчины в Челябинской области
07:17Останки японских военнопленных, переданных Россией, принадлежат не японцам
06:56В Минздраве рассказали, сколько алкоголя в день можно выпивать
06:54Президент Эстонии пожаловалась на усталость от Украины
06:40Число погибших при взрыве в Афганистане возросло до семи человек
06:19Таиланд отменяет въездные анкеты для иностранцев
06:17На юге Афганистана произошел взрыв, три человека погибли, 45 ранены
06:04В США разведчик подал жалобу после общения Трампа с иностранным лидером
06:01Правительство Японии разработало план первой турпоездки на Кунашир и Итуруп
05:59В Раде призвали пойти на жертвы для решения конфликта в Донбассе
05:26Трамп оставил автограф на стене на границе с Мексикой
05:22Глава Пентагона заявил, что США не готовы к гибридной войне с Россией
05:04Эксперт оценил усилия России и Сирии по восстановлению памятников Пальмиры
04:54Небензя провел первую встречу с постпредом США при ООН
04:46Гонконг вслед за США понизил базовую ставку, до 2,25%
04:43Пропавший бурятский бизнесмен нашелся в монастыре на берегу Байкала
04:41Шесть экипажей новых боевых кораблей сформировано на Тихоокеанском флоте
04:30СК опрашивает пограничников, пострадавших при нападении рыбаков из КНДР
Лента новостейМолния