Международный экономфорум "Хунцяо" будет посвящен открытости и инновациям

МОСКВА, 18 сен - Проект "Россия-Китай: главное". В Шанхае 5 ноября пройдет 2-й Международный экономический форум "Хунцяо". Основной темой форума станет "Открытость, инновации, сотрудничество и взаимная выгода".
Ожидается, что общее количество участников форума будет выше, чем в прошлом году. В работе форума примут участие более 50 представителей правительственных, деловых и академических кругов, включая топ-менеджеров компаний, входящих в список TOP-500. Участники форума выдвинут предложения относительно глобального экономического развития в новую эпоху. Об этом 17 сентября сообщил заместитель директора Департамента международных торгово-экономических отношений Министерства коммерции КНР Чэнь Чао.
Чэнь Чао на пресс-брифинге, посвященном 2-му Международному экономическому форуму "Хунцяо", заявил, что в целом форум в этом году будет проходить в формате, аналогичном прошлогоднему - "1+4", то есть предусмотрено 1 пленарное заседание и 4 панельные сессии.
Основная цель проведения форума – анализ новых тенденций развития мировой экономики и поиск путей реагирования на угрозы и вызовы, стоящие перед глобальным экономическим развитием. Панельные сессии будут посвящены следующим темам: "Открытая и правовая деловая среда: роль государства и точка зрения транснациональных компаний", "Искусственный интеллект и инновационное развитие: концепция, технологии и рынок", "Реформа ВТО и соглашения о свободной торговле: выбор пути и оценка перспектив" и "Цифровой век и инновационное развитие электронной торговли: площадки для открытого взаимодействия и перспективы сотрудничества".