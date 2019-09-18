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РИА Новости

В Киеве назвали размещение военных в Донбассе "идеальным" вариантом

16:35 18.09.2019
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CC BY 4.0 / Администрация Президента Украины / Вадим Пристайко
Вадим Пристайко
CC BY 4.0 / Администрация Президента Украины /
Вадим Пристайко. Архивное фото
КИЕВ, 18 сен - РИА Новости. Глава МИД Украины Вадим Пристайко в среду заявил, что считает "идеальным" вариантом, чтобы на границе с Россией в Донбассе были украинские военные.
"Что касается границы, есть много вариантов, каким образом мы можем получить границу: миссия международная, миссия ОБСЕ. Идеально, безусловно, и в конце нашего мирного процесса должен быть выход наших вооруженных сил, украинской власти, и украинского флага на границу", - сказал Пристайко на совместном заседании комитетов Рады по вопросам евроинтеграции и внешней политики.
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240001180
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Вадим ПристайкоДонбассУкраинаВ мире
Популярные комментарии
В идеале не плохо было бы туда вежливых людей отправить в днр
18 сентября, 17:03
НННезнаев Незнайка
1800000
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