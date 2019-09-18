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РИА Новости

В Липецкой области староверы спрятали дочь, чтобы не вести в школу

16:32 18.09.2019
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© РИА Новости / Кирилл КаллиниковУченицы в школьном кабинете
Ученицы в школьном кабинете
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Ученицы в школьном кабинете. Архивное фото
ЯРОСЛАВЛЬ, 18 сен – РИА Новости. Семья староверов в Липецкой области заявила о пропаже семилетней дочери, потому что не хотела отдавать ее в первый класс, опасаясь влияния на ребенка светского образования, сообщила РИА Новости представитель прокуратуры региона Татьяна Ткачева.
По ее словам, семья поселилась в Липецкой области в ноябре 2018 года.
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"Родители девочки принадлежат к одному из религиозных течений, в селе их называют старообрядцами, достаточно строгих взглядов, люди образованные, с нормальным достатком. Мама пошла накануне 1 сентября на собрание, ей не понравилась школа с точки зрения влияния светского образования на дочь. Она позвонила отцу, который находился в Москве на заработках, и они решили инсценировать исчезновение девочки", - рассказала собеседница агентства.
Первого сентября девочка не пошла в школу, и педагоги пришли к ней домой выяснить причину. Мать ребенка заявила, что дочь пропала, рассказала представитель прокуратуры. По ее словам, были организованы масштабные поиски с участием полиции, собак, волонтеров. Было возбуждено уголовное дело по признакам убийства малолетнего.
"Но односельчане сразу стали высказывать версию, что ребенка, скорее всего, прячут родители, исходя из достаточно спокойного поведения мамы и в целом из образа жизни семьи… И, действительно, буквально на следующий день позвонил отец, сообщил, что дочь у него, жива-здорова", - сказала Ткачева.
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По ее словам, девочку обследовали медики и выяснили, что она полностью здорова. Вопрос об изъятия ребенка из семьи не стоял, пояснила Ткачева, поскольку ребенок очень привязан к родителям. Также пока не стоит вопрос о привлечении семьи за ложное сообщение в полицию. Тем не менее семья поставлена на учет, ситуацию контролирует прокуратура района, органы опеки и полиция, подчеркнула собеседница агентства.
"Орган опеки и попечительства обратился в суд с заявлением о признании факта рождения девочки, поскольку в ходе проверки было установлено, что у ребенка нет документов. Мама рожала ее дома, в деревне в Тверской области, к врачам они не обращались", - сообщила представитель прокуратуры.
Мать девочки оштрафована за проживание без регистрации. Одновременно с этим прокурор внес представления в адрес руководства территориального отдела полиции и районного отдела образования, которые не были в курсе того, что на территории района почти год живет семья с ребенком без документов.
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"На сегодняшний день самое главное, что ребенок пошел в первый класс. Убедили родителей, что ребенка следует отдать в школу. Единственное, что разрешили родителям отдать ребенка в школу не по месту жительства, а в соседнем населенном пункте", - добавила Ткачева.
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