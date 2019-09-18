В Липецкой области староверы спрятали дочь, чтобы не вести в школу

ЯРОСЛАВЛЬ, 18 сен – РИА Новости. Семья староверов в Липецкой области заявила о пропаже семилетней дочери, потому что не хотела отдавать ее в первый класс, опасаясь влияния на ребенка светского образования, сообщила РИА Новости представитель прокуратуры региона Татьяна Ткачева.

По ее словам, семья поселилась в Липецкой области в ноябре 2018 года.

"Родители девочки принадлежат к одному из религиозных течений, в селе их называют старообрядцами, достаточно строгих взглядов, люди образованные, с нормальным достатком. Мама пошла накануне 1 сентября на собрание, ей не понравилась школа с точки зрения влияния светского образования на дочь. Она позвонила отцу, который находился в Москве на заработках, и они решили инсценировать исчезновение девочки", - рассказала собеседница агентства.

Первого сентября девочка не пошла в школу, и педагоги пришли к ней домой выяснить причину. Мать ребенка заявила, что дочь пропала, рассказала представитель прокуратуры. По ее словам, были организованы масштабные поиски с участием полиции, собак, волонтеров. Было возбуждено уголовное дело по признакам убийства малолетнего.

"Но односельчане сразу стали высказывать версию, что ребенка, скорее всего, прячут родители, исходя из достаточно спокойного поведения мамы и в целом из образа жизни семьи… И, действительно, буквально на следующий день позвонил отец, сообщил, что дочь у него, жива-здорова", - сказала Ткачева.

По ее словам, девочку обследовали медики и выяснили, что она полностью здорова. Вопрос об изъятия ребенка из семьи не стоял, пояснила Ткачева, поскольку ребенок очень привязан к родителям. Также пока не стоит вопрос о привлечении семьи за ложное сообщение в полицию. Тем не менее семья поставлена на учет, ситуацию контролирует прокуратура района, органы опеки и полиция, подчеркнула собеседница агентства.

"Орган опеки и попечительства обратился в суд с заявлением о признании факта рождения девочки, поскольку в ходе проверки было установлено, что у ребенка нет документов. Мама рожала ее дома, в деревне в Тверской области, к врачам они не обращались", - сообщила представитель прокуратуры.

Мать девочки оштрафована за проживание без регистрации. Одновременно с этим прокурор внес представления в адрес руководства территориального отдела полиции и районного отдела образования, которые не были в курсе того, что на территории района почти год живет семья с ребенком без документов.