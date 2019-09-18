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РИА Новости

Специалисты МЧС выехали для мониторинга воздуха на заводе в Екатеринбурге

16:24 18.09.2019
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© Фото : ГУ МЧС по Свердловской областиПожарные на территории завода "ВИЗ-Сталь" в Екатеринбурге
Пожарные на территории завода ВИЗ-Сталь в Екатеринбурге
© Фото : ГУ МЧС по Свердловской области
ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 сен – РИА Новости. Специалисты лаборатории МЧС выехали для мониторинга состояния воздуха на завод "ВИЗ-Сталь", который горит в Екатеринбурге, сообщает пресс-служба регионального ГУМЧС.
Возгорание гидравлического масла в цехе холодной прокатки произошло в 14.16 мск, площадь пожара составляет 3,2 тысячи квадратных метров. Из цеха были эвакуированы 200 человек, информация о пострадавших, по данным МЧС, не поступала.
"Для мониторинга состояния воздуха в район пожара выехали специалисты передвижной инженерно-химической лаборатории МЧС. Тушение пожара продолжается. Координацию сил и средств на месте пожара осуществляет штаб пожаротушения", - говорится в сообщении ГУМЧС.
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Пожар на заводе в ЕкатеринбургеЕкатеринбургПроисшествия
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