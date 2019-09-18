Специалисты МЧС выехали для мониторинга воздуха на заводе в Екатеринбурге

Пожарные на территории завода "ВИЗ-Сталь" в Екатеринбурге

© Фото : ГУ МЧС по Свердловской области Пожарные на территории завода "ВИЗ-Сталь" в Екатеринбурге

ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 сен – РИА Новости. Специалисты лаборатории МЧС выехали для мониторинга состояния воздуха на завод "ВИЗ-Сталь", который горит в Екатеринбурге, сообщает пресс-служба регионального ГУМЧС.

Возгорание гидравлического масла в цехе холодной прокатки произошло в 14.16 мск, площадь пожара составляет 3,2 тысячи квадратных метров. Из цеха были эвакуированы 200 человек, информация о пострадавших, по данным МЧС, не поступала.