СМИ узнали, что Disney хочет переснять фильм по мотивам Assassin's Creed

МОСКВА, 18 сен – РИА Новости. В кинокомпании Disney думают о том, чтобы снять новый фильм, основанный на серии видеоигр Assassin’s Creed, . В кинокомпании Disney думают о том, чтобы снять новый фильм, основанный на серии видеоигр Assassin’s Creed, сообщает We Got This Covered.

Источник говорит, что на студии планируют сделать полноценный ремейк боевика 2016 года "Кредо убийцы", в котором главные роли исполнили Майкл Фассбендер и Марион Котийяр, с новым актерским составом.

Сейчас в кинокомпании решают в каком формате будет лучше снять фильм: для кинотеатров или платформы Disney+.