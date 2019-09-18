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РИА Новости
Культура

СМИ узнали, что Disney хочет переснять фильм по мотивам Assassin's Creed

16:25 18.09.2019 (обновлено: 16:28 18.09.2019)
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© Alpha Pictures (2016)Кадр из фильма "Кредо убийцы"
Кадр из фильма Кредо убийцы
© Alpha Pictures (2016)
МОСКВА, 18 сен – РИА Новости. В кинокомпании Disney думают о том, чтобы снять новый фильм, основанный на серии видеоигр Assassin’s Creed, сообщает We Got This Covered.
Источник говорит, что на студии планируют сделать полноценный ремейк боевика 2016 года "Кредо убийцы", в котором главные роли исполнили Майкл Фассбендер и Марион Котийяр, с новым актерским составом.
Сейчас в кинокомпании решают в каком формате будет лучше снять фильм: для кинотеатров или платформы Disney+.
Первый боевик провалился в прокате. При бюджете в 125 миллионов долларов фильм "Кредо убийцы" заработал всего 240 миллионов долларов, а также не впечатлил критиков.
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