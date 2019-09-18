Киргизия начала расследование инцидента на границе с Таджикистаном

БИШКЕК, 18 сен - РИА Новости. Следственная группа из представителей правоохранительных органов Киргизии начала расследование инцидента на границе с Таджикистаном, в результате которого погибли несколько человек, сообщили РИА Новости в среду в пресс-службе Генеральной прокуратуры республики.

"Создана межведомственная следственная группа из числа опытных следователей военной прокуратуры Баткенского гарнизона, УВД Баткенской области и ОВД Лейлекского района", - заявили в ведомстве.

По данным пресс-службы, следственная группа провела осмотр зоны конфликта, в ходе которого изъяты пули и осколки мин, предположительно от минометов и гранатометов. По изъятым с места происшествия вещественным доказательствам назначены экспертизы.

В понедельник Госпогранслужба Киргизии заявила, что на киргизско-таджикском участке границы произошел инцидент с применением оружия из-за строительных работ на неописанном участке. Погиб киргизский пограничник, более десяти человек с обеих сторон получили ранения. Госпогранслужба Киргизии утверждает, что таджикская сторона первой применила оружие, обстреляв два киргизских пограничных поста.

В Таджикистане, в свою очередь, обвинили киргизскую сторону в провокационных действиях. В Душанбе утверждают, что граждане Киргизии первыми открыли огонь в сторону невооруженных жителей таджикского села, в результате чего погибли трое военнослужащих, несколько человек получили ранения. Во вторник инцидент обсудили премьер Киргизии Мухаммедкалый Абылгазиев и глава кабмина Таджикистана Кохир Расулзода.