В СПЧ рассказали, когда представят текст закона против насилия в семье

МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Текст законопроекта о противодействии домашнему насилию подготовлен, в течение трех недель планируется его доработка для представления на следующем заседании рабочей группы и обсуждения внесения в Госдуму, сообщила ответственный секретарь Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ) Ирина Киркора.

В понедельник прошло первое заседание рабочей группы в Совете Федерации по законопроекту о профилактике семейно-бытового насилия, участие в котором приняла Киркора. В ходе мероприятия обсуждались подготовленные законопроекты о профилактике семейно-бытового насилия и необходимые комплексные меры.

"Сам текст документа подготовлен. Принято решение было, что Государственная дума в лице (депутата) Оксаны Пушкиной направит всем участникам рабочей группы текст документа для обсуждения. В течение трех недель будет проходить его доработка, шлифовка документа для представления его на следующем заседании рабочей группы и обсуждения внесения его в Государственную думу", - сказала Киркора РИА Новости.

По ее словам, большинство участников рабочей группы достаточно давно занимаются темой защиты жертв домашнего насилия и профилактики домашнего бытового насилия. "Подход к названию "домашний" более четко определяет возможности в применении данного нормативного акта... Пока мы обсуждаем вопрос, как он будет по итогу называться", - пояснила ответственный секретарь.

"На следующей встрече будет уже определяться механика дальнейшего представления законопроекта", - отметила Киркора.