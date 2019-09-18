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РИА Новости

В СПЧ рассказали, когда представят текст закона против насилия в семье

16:20 18.09.2019
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© Depositphotos / andriano_cz
© Depositphotos / andriano_cz
МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Текст законопроекта о противодействии домашнему насилию подготовлен, в течение трех недель планируется его доработка для представления на следующем заседании рабочей группы и обсуждения внесения в Госдуму, сообщила ответственный секретарь Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ) Ирина Киркора.
В понедельник прошло первое заседание рабочей группы в Совете Федерации по законопроекту о профилактике семейно-бытового насилия, участие в котором приняла Киркора. В ходе мероприятия обсуждались подготовленные законопроекты о профилактике семейно-бытового насилия и необходимые комплексные меры.
"Сам текст документа подготовлен. Принято решение было, что Государственная дума в лице (депутата) Оксаны Пушкиной направит всем участникам рабочей группы текст документа для обсуждения. В течение трех недель будет проходить его доработка, шлифовка документа для представления его на следующем заседании рабочей группы и обсуждения внесения его в Государственную думу", - сказала Киркора РИА Новости.
По ее словам, большинство участников рабочей группы достаточно давно занимаются темой защиты жертв домашнего насилия и профилактики домашнего бытового насилия. "Подход к названию "домашний" более четко определяет возможности в применении данного нормативного акта... Пока мы обсуждаем вопрос, как он будет по итогу называться", - пояснила ответственный секретарь.
Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова выступает на пленарном заседании Государственной Думы РФ. 17 июля 2019
24 июля, 18:33РИА Новости
Москалькова попросила предоставлять любую информацию о насилии в семье
"На следующей встрече будет уже определяться механика дальнейшего представления законопроекта", - отметила Киркора.
Ранее глава Совета Михаил Федотов выразил надежду, что закон о противодействии домашнему насилию будет внесен в Госдуму в текущем году.
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СПЧОксана ПушкинаМихаил ФедотовОбщество
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