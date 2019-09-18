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РИА Новости

Пожар на заводе "ВИЗ-Сталь" тушат около 90 человек и 29 единиц техники

16:20 18.09.2019
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© Фото : ГУ МЧС по Свердловской областиПожарные на территории завода "ВИЗ-Сталь" в Екатеринбурге
Пожарные на территории завода ВИЗ-Сталь в Екатеринбурге
© Фото : ГУ МЧС по Свердловской области
Пожарные на территории завода "ВИЗ-Сталь" в Екатеринбурге
ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 сен - РИА Новости. Почти 90 человек и 29 единиц техники тушат крупный пожар на заводе "ВИЗ-Сталь" в Екатеринбурге, сообщает пресс-служба регионального ГУМЧС.
Возгорание гидравлического масла в цехе холодной прокатки произошло в 14.16 мск, площадь пожара составляет 3,2 тысячи квадратных метров. Из цеха были эвакуированы 200 человек, информация о пострадавших, по данным МЧС, не поступала.
Пожарные на территории завода ВИЗ-Сталь в Екатеринбурге
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"На месте пожара работает 29 единиц пожарно-спасательной техники, 89 человек личного состава. Тушение продолжается", - говорится в сообщении.
"ВИЗ-Сталь" - российский производитель трансформаторной (анизотропной) стали, его доля в мировом производстве соответствующей продукции по итогам 2018 года составляла 5,8%, в российском - 63%. Компания создана в 1998 году на базе Верх-Исетского завода в Екатеринбурге, с 2006 года входит в группу НЛМК и в настоящее время совместно с аналогичным производством в Липецке контролирует 100% производства трансформаторной стали в России.
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