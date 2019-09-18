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РИА Новости
Республика Саха (Якутия)

В Якутии создают научно-образовательный центр развития Арктики и Субарктики

16:15 18.09.2019
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© РИА Новости / Илья ТиминАрктика
Арктика
© РИА Новости / Илья Тимин
Арктика. Архивное фото
ЯКУТСК, 18 сен – РИА Новости. Научно-образовательный центр развития Арктики и Субарктики "Север" создается в Якутии, сообщает пресс-служба главы и правительства республики.
Согласно целям нацпроекта "Наука", в 2024 году Россия должна войти в пятерку ведущих стран мира, осуществляющих научные исследования и разработки в областях, определяемых приоритетами научно-технологического развития. В рамках нацпроекта в арктическом регионе страны должен быть создан научно-образовательный центр мирового уровня, поручил президент РФ Владимир Путин.
Как отметили в пресс-службе главы и правительства Якутии, регион поборется за это право.
В среду глава региона Айсен Николаев провел совещание по реализации национальных проектов в республике. "Особое внимание Айсен Николаев заострил на создании научно-образовательного центра развития Арктики и Субарктики "Север", соответствующий указ он подписал накануне", - говорится в сообщении.
Ожидается, что центр будет создан путем интеграции Северо-Восточного федерального университета и других научных институтов. По словам главы Якутии, основными направлениями исследований станут экология и климат, промышленное освоение, включая геологию материковой Арктики, инженерные сооружения, транспорт и энергетика.
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Республика Саха (Якутия)АрктикаЯкутияРИА Наука
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