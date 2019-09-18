В Якутии создают научно-образовательный центр развития Арктики и Субарктики

ЯКУТСК, 18 сен – РИА Новости. Научно-образовательный центр развития Арктики и Субарктики "Север" создается в Якутии, сообщает пресс-служба главы и правительства республики.

Согласно целям нацпроекта "Наука", в 2024 году Россия должна войти в пятерку ведущих стран мира, осуществляющих научные исследования и разработки в областях, определяемых приоритетами научно-технологического развития. В рамках нацпроекта в арктическом регионе страны должен быть создан научно-образовательный центр мирового уровня, поручил президент РФ Владимир Путин.

Как отметили в пресс-службе главы и правительства Якутии, регион поборется за это право.

В среду глава региона Айсен Николаев провел совещание по реализации национальных проектов в республике. "Особое внимание Айсен Николаев заострил на создании научно-образовательного центра развития Арктики и Субарктики "Север", соответствующий указ он подписал накануне", - говорится в сообщении.