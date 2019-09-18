Джейми Белл присоединится к актерскому составу фильма "Без жалости"

МОСКВА, 18 сен – РИА Новости. Джейми Белл ведет переговоры о съемках в фильме "Без жалости" по одноименной книге Тома Клэнси, сообщает Variety.
Режиссер картины – Стефано Соллима ("Убийца 2. Против всех", "Гоморра").
Ранее сообщалось, что Майкл Б. Джордан ("Черная пантера", "Крид") сыграет в экранизации оперативного сотрудника Джона Кларка, который из ВМС переходит на службу в ЦРУ.
Белл исполнит роль Роберта Риттера, занимающего один из руководящих постов в ЦРУ и помогающего завербовать Кларка. Риттер присутствовал и в других романах Клэнси.
Paramount рассчитывает сделать франшизу из фильмов о Джоне Кларке в исполнении Майкла Б.Джордана. Он также появится в картине "Радуга шесть" (Rainbow Six), съемки которой начнутся в 2019 году.