Джейми Белл присоединится к актерскому составу фильма "Без жалости"

МОСКВА, 18 сен – РИА Новости. Джейми Белл ведет переговоры о съемках в фильме "Без жалости" по одноименной книге Тома Клэнси, . Джейми Белл ведет переговоры о съемках в фильме "Без жалости" по одноименной книге Тома Клэнси, сообщает Variety.

Режиссер картины – Стефано Соллима ("Убийца 2. Против всех", "Гоморра").

Ранее сообщалось, что Майкл Б. Джордан ("Черная пантера", "Крид") сыграет в экранизации оперативного сотрудника Джона Кларка, который из ВМС переходит на службу в ЦРУ.

Белл исполнит роль Роберта Риттера, занимающего один из руководящих постов в ЦРУ и помогающего завербовать Кларка. Риттер присутствовал и в других романах Клэнси.