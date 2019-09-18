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РИА Новости
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы

Звезды спорта проведут мастер-классы на финале Спартакиады "Моспром"

16:12 18.09.2019
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваБольшой Каменный мост через Москву-реку и Московский Кремль
Большой Каменный мост через Москву-реку и Московский Кремль
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
МОСКВА, 18 сен – РИА Новости. Звезды российского и мирового спорта проведут открытые мастер-классы в рамках финала Спартакиады "Моспром", которая проводится среди работников промышленных предприятий и студентов профильных вузов столицы, сообщает пресс-служба городского Департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).
Так, трёхкратный чемпион мира по шахматам Анатолий Карпов проведет сеанс одновременной игры с лучшими шахматистами Спартакиады, а известный российский футболист Александр Мостовой поделится опытом и отработает технику ударов с участниками соревнований по мини-футболу. В свою очередь, серебряный призер чемпионата мира по баскетболу Никита Моргунов расскажет о главных баскетбольных лайфхаках и сыграет со спортсменами команд в формате один на один, говорится в сообщении.
Мастер-классы пройдут с 13:00 до 13:45 мск на площадках около малой спортивной арены СК "Лужники". Вход свободный. Сразу после этого именитые спортсмены примут участие в автограф-сессии для всех желающих.
Как сообщает пресс-служба, "Лужники" откроют двери для участников Спартакиады уже в 8 утра. В 10:00 начнется церемония открытия. С 10:30 до 15:00 будут проходить спортивные соревнования и работать развлекательные площадки: аэрохоккей, настольный футбол, батут, классики, дартс, минигольф, кроссфит и др. Церемония награждения победителей начнется в 15:45 мск.
Финальный день Спартакиады включит в себя еще и широкую развлекательную программу. Так, с 15:00 для зрителей на главной сцене пройдет концерт, в котором выступят известные диджеи и звезды шоу-бизнеса: Тимати, Елена Темникова, Тима Белорусских, T-Killah, Звонкий, Artik & Asti, Нюша и Бьянка.
Спартакиада Моспром
10 сентября, 10:43Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
Более 700 промышленников примут участие в финале Спартакиады в Москве
Спартакиада "Моспром" – это комплексные соревнования по 6-ти видам спорта (легкая атлетика, волейбол, мини-футбол, стритбол, настольный теннис и шахматы), в которых принимают участие работники предприятий Москвы, а также студенты технических специальностей. Мероприятие организует Департамент инвестиционной и промышленной политики правительства Москвы. Отборочные туры первой Спартакиады "Моспром" проходили в столице 1 июня по 27 июля 2019 года. По итогам отборов в финал вышли 16 команд, напомнили в пресс-службе. -0-
Посетить финал Спартакиады может любой желающий. Вход для гостей – свободный, необходимо лишь пройти простую регистрацию на сайте final.spartakiadamosprom.ru.
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Департамент инвестиционной и промышленной политики города МосквыМосква
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