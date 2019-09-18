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РИА Новости

Опубликовано видео задержания браконьеров из КНДР

16:11 18.09.2019 (обновлено: 17:25 18.09.2019)
8645
МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. ФСБ России распространила видео с места задержания двух северокорейских шхун и 11 мотоботов, занимавшихся браконьерством в Японском море.
На кадрах показан осмотр одной из задержанных шхун. Кроме того, демонстрируется задержание мотобота и то, как пограничникам пришлось применить сигнальный пистолет.
Кадры нападения на пограничников на видео не попали. Как сообщал Следственный комитет, моряки одной из шхун ранили четырех россиян, в том числе в одного выстрелили из огнестрельного оружия.
По данным Федеральной службы охраны, в ходе рейда задержан 161 браконьер. После этого инцидента МИД России потребовал от КНДР не допустить подобного впредь.
Береговая охрана Пограничной службы ФСБ России по Республике Крым
Вчера, 15:15Радио Sputnik
Пограничники задержали 161 северокорейского браконьера в Японском море
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Задержание в Приморье судна из КНДРМИД РФФСБ РФКНДРРоссияПроисшествия
Популярные комментарии
Ахеджакнуться можно! простите нас, корейские браконьеры
18 сентября, 17:07
d.denisbds71 .
2400198
Молодцы пограничники!!!
18 сентября, 16:18
Арсений Понфиленко
1300001
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