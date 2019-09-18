Опубликовано видео задержания браконьеров из КНДР

МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. ФСБ России распространила видео с места задержания двух северокорейских шхун и 11 мотоботов, занимавшихся браконьерством в Японском море.

На кадрах показан осмотр одной из задержанных шхун. Кроме того, демонстрируется задержание мотобота и то, как пограничникам пришлось применить сигнальный пистолет.

Кадры нападения на пограничников на видео не попали. Как сообщал Следственный комитет, моряки одной из шхун ранили четырех россиян, в том числе в одного выстрелили из огнестрельного оружия.