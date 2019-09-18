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РИА Новости

Штат саратовского завода "Тролза" в 2019 году сократился вдвое

16:09 18.09.2019
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© РИА Новости / Денис Гришкин / Перейти в фотобанкТроллейбус марки "Мегаполис", произведенный на заводе "Тролза" в Саратове
Троллейбус марки Мегаполис, произведенный на заводе Тролза в Саратове
© РИА Новости / Денис Гришкин
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Троллейбус марки "Мегаполис", произведенный на заводе "Тролза" в Саратове. Архивное фото
САРАТОВ, 18 сен - РИА Новости, Эдуард Демьянец. Свыше половины сотрудников крупнейшего в России производителя троллейбусов "Тролза", который ввел режим простоя для работников, лишились работы с начала этого года, сообщили РИА Новости в среду в министерстве занятости, труда и миграции Саратовской области.
"Тролза" с начала года перевела около половины работников в режим простоя и сообщила в центр занятости о возможном массовом сокращении штата. Главный инженер завода Олег Стрельников сообщал РИА Новости, что для запуска производства предприятию требуются оборотные средства - около 470 миллионов рублей. В правительстве области отмечали, что совместно с собственниками "Тролзы" продолжают переговоры о привлечении на завод эффективного инвестора и собственника.
"Численность работающих - 326, (из них) 129 - в простое", - сказала собеседница агентства.
Она уточнила, что по данным на январь в штате завода числилось 695 сотрудников. Таким образом, численность работников сократилась более чем вдвое. В министерстве добавили, что в этом году уведомления о сокращении получили 603 работника завода, из них 271 человек был высвобожден в рамках этой процедуры.
"На территории завода с 8 апреля работает консультационный пункт, где высвобождаемые граждане получают юридические консультации в сфере занятости, а также информационные консультации о ситуации на рынке труда, знакомятся с перечнем имеющихся вакансий по Энгельсу, заявленных работодателями. На сегодняшний день за консультацией уже обратились более 200 человек", - рассказала собеседница агентства.
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Ранее депутат Госдумы от Саратовской области Николай Панков сообщил, что Минпромторг РФ создал рабочую группу для решения вопроса с оздоровлением "Тролзы", в число возможных инвесторов завода входят "Трансмашхолдинг", группа "Синара" и "Камаз". Ситуацию на "Тролзе" взял под контроль спикер Госдумы Вячеслав Володин. Банк "Россия" 29 августа подал в саратовский арбитраж иск о банкротстве "Тролзы" из-за задолженности в размере около 190 миллионов рублей. Суд оставил иск без движения до 4 октября. К этому сроку банк должен устранить ряд процессуальных нарушений, в том числе представить документ об уплате госпошлины и актуальные выписки из единого реестра юридических лиц в отношении заявителя и должника.
"Тролза" (ранее "Завод имени Урицкого") - российская машиностроительная компания, крупнейшее в России предприятие по производству троллейбусов. Завод основан в 1868 году. Находится в городе Энгельсе Саратовской области. Выпускал вагоны и платформы для железной дороги, с 1951 года выпускает троллейбусы. На сегодняшний день более 70% всех троллейбусов в РФ созданы ЗАО "Тролза". Энгельсские троллейбусы работают на линиях 86 городов России и за рубежом, в том числе в Аргентине, Таджикистане и Киргизии.
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