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РИА Новости

Германия продлила эмбарго на поставки оружия в Саудовскую Аравию

16:07 18.09.2019
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© РИА Новости / Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкФлаг над зданием Рейхстага в Берлине
Флаг над зданием Рейхстага в Берлине
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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Флаг над зданием Рейхстага в Берлине. Архивное фото
МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Правительство ФРГ продлило эмбарго на поставку вооружений в Саудовскую Аравию еще на полгода - до 31 марта 2020 года, сообщило в среду издание Focus со ссылкой на представителя кабмина.
Германия в октябре 2018 года ввела полное эмбарго на экспорт оружия Саудовской Аравии, что распространяется также на поставки комплектующих германского производства для совместных оружейных проектов с Великобританией, Францией и Испанией. Из-за позиции Берлина оказались заблокированы, в частности, поставки ракет воздух-воздух RR Meteor, которыми должны быть вооружены европейские истребители Eurofighter Typhoon, закупаемые Саудовской Аравией.
Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила о том, что Германия прекращает поставки вооружений в Саудовскую Аравию, пока убийство саудовского журналиста Джамаля Хашукджи не будет полностью расследовано. В феврале 2019 года министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас заявил, что вопрос о возобновлении Германией поставок вооружений в Саудовскую Аравию связан с решением конфликта в Йемене. В конце марта было принято решение о продлении эмбарго на поставку вооружений в Саудовскую Аравию до 30 сентября.
Вид города Триполи, Ливия
10 июня, 17:37РИА Новости
Совбез ООН продлил эмбарго на поставки оружия в Ливию
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Джамаль ХашукджиХайко МаасАнгела МеркельСаудовская АравияВеликобританияВ мире
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