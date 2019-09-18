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РИА Новости

Бывший премьер-министр Италии начал создание собственной партии

16:05 18.09.2019 (обновлено: 16:06 18.09.2019)
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© AP Photo / Gregorio BorgiaПремьер-министр Италии Маттео Ренци во вермя специально созванной пресс-конференции по итогам референдума в Италии. 5 декабря 2016
Премьер-министр Италии Маттео Ренци во вермя специально созванной пресс-конференции по итогам референдума в Италии. 5 декабря 2016
© AP Photo / Gregorio Borgia
РИМ, 18 сен – РИА Новости, Сергей Старцев. Бывший премьер-министр Италии Маттео Ренци, который во вторник публично объявил о выходе из рядов правящей Демократической партии (ДП), начал создание собственной политической организации под названием "Живая Италия".
"Я очень хорошо отношусь к людям из Демпартии. В течение семи лет я отчаянно день за днем пытался посвятить им свой политический опыт. Но полемика, ссоры, разделения стали ежедневной реальностью", - заявил Ренци, выступая в популярной телепрограмме итальянского гостелевидения Rai. По словам 44-летнего сенатора, который возглавлял ДП с декабря 2013 по март 2018 года, "модель партии ХIХ века больше не работает" и поэтому "необходима новая, радостная и интересная вещь".
Первоначально Ренци заявил, что для участия в новом политическом проекте за ним готовы последовать 40 членов национального парламента от ДП – 15 сенаторов и 25 депутатов, в том числе, и министры правительства Джузеппе Конте. Однако некоторые известные демократы, считавшиеся убежденными сторонниками Ренци, в частности министр обороны Лоренцо Гуэрини заявили о своем нежелании покинуть Демпартию вслед за экс-лидером. Впрочем, ожидается, что в "Живую Италию" войдут министр сельского хозяйства Тереза Белланова и министр по вопросам равных возможностей и по делам семьи Элена Бонетти. Так или иначе, но вопрос о членстве в новой политической организации прояснится в ближайшее время, поскольку, по словам сенатора Давиде Фараоне, в среду начинается процесс официального оформления парламентских групп "Живой Италии" в Палате депутатов и Сенате республики.
Принципиально важно, что сторонники Ренци не намерены ограничивать свою активность только рамками национального парламента. "После того, как наше представительство в обеих палатах будет организовано, мы немедленно займемся созданием территориальных структур, а также организаций на рабочих местах и в школах", - заявил в среду Фараоне. Речь также идет о создании школы подготовки политических кадров под названием Futura.
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Естественно, создание новой партии во главе с Ренци вызвало немалую озабоченность местных политических элит. Ведь экс-премьер, первым выдвинувший в августе идею создания нового правящего альянса между "Движением 5 звезд" и ДП, становится третьим по значению "акционером" нынешнего коалиционного правительства Италии. Учитывая большие амбиции и опыт Ренци, руководители "пятизвездочников" и демократов не могут исключить, что в сложившихся условиях он захочет играть самостоятельную политическую роль.
Тем не менее, пока Ренци ясно дал понять, что намерен оказывать "действенную поддержку" кабинету Конте. Недаром в понедельник вечером он специально позвонил премьер-министру и заранее уведомил его о своем решении выйти из ДП, заверив, что этот шаг не скажется на судьбе правительства.
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В среду, выступая в прямом эфире радиостанции Rai Radio3, Ренци вновь подтвердил свою позицию. "В настоящий момент мы берем на себя ответственность гарантировать, что нынешняя легислатура продлится как минимум до выборов президента республики в 2022 году", - заверил он.
Ренци продолжает оставаться одним из наиболее известных и популярных политиков поколения сорокалетних. Будучи лидером Демпартии, он возглавлял правительство Италии с февраля 2014 по декабрь 2016 года. После провала инициированного им конституционного референдума 4 декабря 2016 года, Ренци ушел в отставку с поста премьер-министра. В марте 2018 года после крупного поражения ДП на парламентских выборах Ренци оставил и пост лидера демократов, однако до самого последнего времени он продолжал контролировать ситуацию в руководящих органах партии.
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Джузеппе КонтеМаттео РенциИталияВ мире
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