Бывший премьер-министр Италии начал создание собственной партии

РИМ, 18 сен – РИА Новости, Сергей Старцев. Бывший премьер-министр Италии Маттео Ренци, который во вторник публично объявил о выходе из рядов правящей Демократической партии (ДП), начал создание собственной политической организации под названием "Живая Италия".

"Я очень хорошо отношусь к людям из Демпартии. В течение семи лет я отчаянно день за днем пытался посвятить им свой политический опыт. Но полемика, ссоры, разделения стали ежедневной реальностью", - заявил Ренци, выступая в популярной телепрограмме итальянского гостелевидения Rai. По словам 44-летнего сенатора, который возглавлял ДП с декабря 2013 по март 2018 года, "модель партии ХIХ века больше не работает" и поэтому "необходима новая, радостная и интересная вещь".

Первоначально Ренци заявил, что для участия в новом политическом проекте за ним готовы последовать 40 членов национального парламента от ДП – 15 сенаторов и 25 депутатов, в том числе, и министры правительства Джузеппе Конте. Однако некоторые известные демократы, считавшиеся убежденными сторонниками Ренци, в частности министр обороны Лоренцо Гуэрини заявили о своем нежелании покинуть Демпартию вслед за экс-лидером. Впрочем, ожидается, что в "Живую Италию" войдут министр сельского хозяйства Тереза Белланова и министр по вопросам равных возможностей и по делам семьи Элена Бонетти. Так или иначе, но вопрос о членстве в новой политической организации прояснится в ближайшее время, поскольку, по словам сенатора Давиде Фараоне, в среду начинается процесс официального оформления парламентских групп "Живой Италии" в Палате депутатов и Сенате республики.

Принципиально важно, что сторонники Ренци не намерены ограничивать свою активность только рамками национального парламента. "После того, как наше представительство в обеих палатах будет организовано, мы немедленно займемся созданием территориальных структур, а также организаций на рабочих местах и в школах", - заявил в среду Фараоне. Речь также идет о создании школы подготовки политических кадров под названием Futura.

Естественно, создание новой партии во главе с Ренци вызвало немалую озабоченность местных политических элит. Ведь экс-премьер, первым выдвинувший в августе идею создания нового правящего альянса между "Движением 5 звезд" и ДП, становится третьим по значению "акционером" нынешнего коалиционного правительства Италии. Учитывая большие амбиции и опыт Ренци, руководители "пятизвездочников" и демократов не могут исключить, что в сложившихся условиях он захочет играть самостоятельную политическую роль.

Тем не менее, пока Ренци ясно дал понять, что намерен оказывать "действенную поддержку" кабинету Конте. Недаром в понедельник вечером он специально позвонил премьер-министру и заранее уведомил его о своем решении выйти из ДП, заверив, что этот шаг не скажется на судьбе правительства.

В среду, выступая в прямом эфире радиостанции Rai Radio3, Ренци вновь подтвердил свою позицию. "В настоящий момент мы берем на себя ответственность гарантировать, что нынешняя легислатура продлится как минимум до выборов президента республики в 2022 году", - заверил он.