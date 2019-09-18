В России безработица в августе снизилась до нового исторического минимума

МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Уровень безработицы в России в августе снизился до нового исторического минимума в 4,3%, следует из оперативного доклада Росстата.

До этого исторический минимум был зафиксирован в июне текущего года - когда безработица снизилась до 4,4%.

"В августе 2019 года, по предварительным итогам выборочного обследования рабочей силы, 3,3 миллиона человек в возрасте 15 лет и старше, или 4,3% рабочей силы классифицировались как безработные (в соответствии с методологией Международной организации труда)", - говорится в докладе.

При этом зарегистрированы в качестве безработных в органах службы занятости населения, по данным Роструда, 0,7 миллиона человек, в том числе 0,6 миллиона человек получали пособие по безработице.