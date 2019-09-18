Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-18T16:02Z
https://ria.ru/20190918/1558815918.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/155881/91/1558819105_0:123:1280:843_1036x0_80_0_0_3b67cca5f800187b13f3aa518ab3731f.jpg
РИА Новости

В НЛМК рассказали подробности пожара на заводе в Екатеринбурге

16:02 18.09.2019
987
© Фото : ГУ МЧС по Свердловской областиПожарные на территории завода "ВИЗ-Сталь" в Екатеринбурге
Пожарные на территории завода ВИЗ-Сталь в Екатеринбурге
© Фото : ГУ МЧС по Свердловской области
МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Пожар на заводе "ВИЗ-Сталь" в Екатеринбурге произошел на месте проведения ремонта подрядчиком, стан находится на плановой реконструкции, сообщил РИА Новости представитель группы НЛМК, а которую входит предприятие.
Ранее в среду представитель экстренных служб региона сообщил РИА Новости, что в цехе холодного проката на заводе "ВИЗ-Сталь" в Екатеринбурге произошло возгорание на площади 3,2 тысячи квадратных метров, из здания эвакуированы порядка 200 человек. По предварительным данным, пострадавших нет.
МЧС России
Вчера, 15:21РИА Новости
В Екатеринбурге из-за пожара эвакуировали сотрудников завода "ВИЗ-Сталь"
"18 сентября примерно в 13:50 по московскому времени в цехе холодной прокатки "ВИЗ-Стали" произошло возгорание. По предварительной информации, загорелось масло на месте проведения ремонтных работ подрядной организацией. В цехе приостановлены работы, проведена полная эвакуация, ведется тушение", - сказал собеседник РИА Новости, отметив, что другая информация будет предоставлена позже.
"Компания проведет расследование, в том числе в отношении возможного участия сотрудников подрядной организации в произошедшем. Стан находился на плановой реконструкции", - добавил он.
"ВИЗ-Сталь" - российский производитель трансформаторной (анизотропной) стали, его доля в мировом производстве соответствующей продукции по итогам 2018 года составляла 5,8%, в российском - 63%. Компания создана в 1998 году на базе Верх-Исетского завода в Екатеринбурге, с 2006 года входит в группу НЛМК и в настоящее время совместно с аналогичным производством в Липецке контролирует 100% производства трансформаторной стали в России.
Пожарный
Вчера, 15:27РИА Новости
МЧС увеличило группировку сил для тушения пожара на заводе в Екатеринбурге
010200
Обсудить 0
Пожар на заводе в ЕкатеринбургеМоскваЕкатеринбургНоволипецкий металлургический комбинатПроисшествия
Рекомендуем
Девочка идет через лес
СМИ: под Липецком семья инсценировала пропажу дочки, не желая вести в школу
РИА
Новости
Актриса Анастасия Заворотнюк на презентации российской версии журнала The Hollywood Reporter в Москве
Врач рассказал подробности диагноза Заворотнюк
Анастасия Заворотнюк
Заворотнюк пришла в сознание, сообщили СМИ
Пожарные на территории завода ВИЗ-Сталь в Екатеринбурге
Пожар на заводе "ВИЗ-Сталь" тушат около 90 человек и 29 единиц техники
Лента
новостей
Стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-95МС наносит удары крылатыми ракетами Х-101 по объектам террористов в Сирии
В России рассказали о ракете с "недостижимой дальностью" действия
Перестрелка у метро Рязанский проспект
В Москве полицейский погиб при перестрелке в метро
Пожар на нефтеперерабатывающем заводе в Саудовской Аравии
Наследный принц Саудовской Аравии позвонил Путину после атаки на НПЗ
Пожарный
МЧС увеличило группировку сил для тушения пожара на заводе в Екатеринбурге
Cтоматологический кабинет
Новая опасность зубных имплантатов обнаружена сибирскими учеными
Актриса Екатерина Волкова
"Буду очень скучать": Екатерина Волкова попрощалась с сериалом "Воронины"
Генеральный директор госкорпорации Роскосмос Дмитрий Рогозин во время российско-китайских переговоров в Кремле. 5 июня 2019
"Роскосмос" выяснил причины появления "дыры" в обшивке "Союза"
МЧС России
В Екатеринбурге из-за пожара эвакуировали сотрудников завода "ВИЗ-Сталь"
Пассажирский дальнемагистральный лайнер Airbus A350 во время демонстрационных полетов
В Пулково впервые приземлился Airbus А350
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:46Ли Кэцян заявил, что у России и Китая огромные перспективы сотрудничества
07:37Казахстанец пытался провезти на родину гранату в автобусе из России
07:34СК завел дело после взрыва гранаты и гибели мужчины в Челябинской области
07:17Останки японских военнопленных, переданных Россией, принадлежат не японцам
06:56В Минздраве рассказали, сколько алкоголя в день можно выпивать
06:54Президент Эстонии пожаловалась на усталость от Украины
06:40Число погибших при взрыве в Афганистане возросло до семи человек
06:19Таиланд отменяет въездные анкеты для иностранцев
06:17На юге Афганистана произошел взрыв, три человека погибли, 45 ранены
06:04В США разведчик подал жалобу после общения Трампа с иностранным лидером
06:01Правительство Японии разработало план первой турпоездки на Кунашир и Итуруп
05:59В Раде призвали пойти на жертвы для решения конфликта в Донбассе
05:26Трамп оставил автограф на стене на границе с Мексикой
05:22Глава Пентагона заявил, что США не готовы к гибридной войне с Россией
05:04Эксперт оценил усилия России и Сирии по восстановлению памятников Пальмиры
04:54Небензя провел первую встречу с постпредом США при ООН
04:46Гонконг вслед за США понизил базовую ставку, до 2,25%
04:43Пропавший бурятский бизнесмен нашелся в монастыре на берегу Байкала
04:41Шесть экипажей новых боевых кораблей сформировано на Тихоокеанском флоте
04:30СК опрашивает пограничников, пострадавших при нападении рыбаков из КНДР
Лента новостейМолния