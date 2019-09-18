В НЛМК рассказали подробности пожара на заводе в Екатеринбурге

МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Пожар на заводе "ВИЗ-Сталь" в Екатеринбурге произошел на месте проведения ремонта подрядчиком, стан находится на плановой реконструкции, сообщил РИА Новости представитель группы НЛМК, а которую входит предприятие.
Ранее в среду представитель экстренных служб региона сообщил РИА Новости, что в цехе холодного проката на заводе "ВИЗ-Сталь" в Екатеринбурге произошло возгорание на площади 3,2 тысячи квадратных метров, из здания эвакуированы порядка 200 человек. По предварительным данным, пострадавших нет.
"18 сентября примерно в 13:50 по московскому времени в цехе холодной прокатки "ВИЗ-Стали" произошло возгорание. По предварительной информации, загорелось масло на месте проведения ремонтных работ подрядной организацией. В цехе приостановлены работы, проведена полная эвакуация, ведется тушение", - сказал собеседник РИА Новости, отметив, что другая информация будет предоставлена позже.
"Компания проведет расследование, в том числе в отношении возможного участия сотрудников подрядной организации в произошедшем. Стан находился на плановой реконструкции", - добавил он.
"ВИЗ-Сталь" - российский производитель трансформаторной (анизотропной) стали, его доля в мировом производстве соответствующей продукции по итогам 2018 года составляла 5,8%, в российском - 63%. Компания создана в 1998 году на базе Верх-Исетского завода в Екатеринбурге, с 2006 года входит в группу НЛМК и в настоящее время совместно с аналогичным производством в Липецке контролирует 100% производства трансформаторной стали в России.