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РИА Новости

Квициния заявил, что Хаджимба предлагал ему должность вице-премьера

16:00 18.09.2019 (обновлено: 16:15 18.09.2019)
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© Sputnik / Перейти в фотобанкАлхас Квициния
Алхас Квициния
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Алхас Квициния. Архивное фото
СУХУМ, 18 сен - РИА Новости. Проигравший президентские выборы в Абхазии председатель оппозиционной партии "Амцахара" Алхас Квициния заявил, что встречался с главой страны Раулем Хаджимбой, который предложил ему должность вице-премьера, однако оппозиционер отказался.
Как говорится в заявлении Квицинии, которое распространила пресс-служба его предвыборного штаба, встреча состоялась по инициативе президента. "Он (Хаджимба – Прим. ред.) предложил мне занять должность вице-премьера… Я думал, что на встрече речь пойдет о путях выхода из политического кризиса и объединении нашего народа, а не о моем трудоустройстве. Я предлагаю Раулю Хаджимба подарить предлагаемую мне должность вице-премьера одному из тех, кто яростно защищает его и его попытку незаконно продлить свою власть", - заявил Квициния.
Кандидат в президенты Абхазии и действующий президент Рауль Хаджимба
10 сентября, 11:44РИА Новости
Хаджимба заявил, что власти Абхазии готовы разговаривать с оппозицией
Он также выразил "серьезную озабоченность" решением Верховного суда отказать его представителям в отводе всего состава судей, рассматривающих иск об отмене итогов второго тура президентских выборов. Однако оппозиционер отметил, что по-прежнему верит "в справедливость, в здравый смысл".
"Я по-прежнему выражаю надежду на то, что Верховный суд примет законное решение. При таком подходе не будет ни проигравшего, ни победителя. Если победит закон, победит государство", - говорится в заявлении Квицинии.
Кандидат в президенты Абхазии Алхас Квициния у избирательного участка после голосования на президентских выборах
10 сентября, 20:40РИА Новости
Квициния намерен добиваться отмены итогов выборов в Абхазии правовым путем
Судебное разбирательство по иску о признании недействительным решения ЦИК по итогам второго тура выборов назначено на 19 сентября в 11.00 (совпадает с мск).
Второй тур выборов президента Абхазии прошел 8 сентября. ЦИК объявил итоговые результаты - победил действующий президент Хаджимба, набрав 47,39% голосов. Оппозиция требует назначить повторные выборы и настаивает, что Хаджимба должен был набрать не простое, а абсолютное большинство голосов.
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Алхас КвицинияАбхазияРауль ХаджимбаВ мире
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