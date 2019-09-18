Квициния заявил, что Хаджимба предлагал ему должность вице-премьера

СУХУМ, 18 сен - РИА Новости. Проигравший президентские выборы в Абхазии председатель оппозиционной партии "Амцахара" Алхас Квициния заявил, что встречался с главой страны Раулем Хаджимбой, который предложил ему должность вице-премьера, однако оппозиционер отказался.

Как говорится в заявлении Квицинии, которое распространила пресс-служба его предвыборного штаба, встреча состоялась по инициативе президента. "Он (Хаджимба – Прим. ред.) предложил мне занять должность вице-премьера… Я думал, что на встрече речь пойдет о путях выхода из политического кризиса и объединении нашего народа, а не о моем трудоустройстве. Я предлагаю Раулю Хаджимба подарить предлагаемую мне должность вице-премьера одному из тех, кто яростно защищает его и его попытку незаконно продлить свою власть", - заявил Квициния.

Он также выразил "серьезную озабоченность" решением Верховного суда отказать его представителям в отводе всего состава судей, рассматривающих иск об отмене итогов второго тура президентских выборов. Однако оппозиционер отметил, что по-прежнему верит "в справедливость, в здравый смысл".

"Я по-прежнему выражаю надежду на то, что Верховный суд примет законное решение. При таком подходе не будет ни проигравшего, ни победителя. Если победит закон, победит государство", - говорится в заявлении Квицинии.

Судебное разбирательство по иску о признании недействительным решения ЦИК по итогам второго тура выборов назначено на 19 сентября в 11.00 (совпадает с мск).