Онищенко оценил вероятность скачка смертности от рака в России

МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Депутат Госдумы Геннадий Онищенко прокомментировал сообщения о возможном скачке смертности от онкологических заболеваний в России.
Ранее директор Института гематологии, иммунологии и клеточных технологий ННПЦ ДГОИ имени Дмитрия Рогачева, профессор Алексей Масчан заявил, что в России начали исчезать ежедневно необходимые лекарства для лечения онкологических заболеваний. По его мнению, дефицит медикаментов и действующие в настоящий момент правила их закупки грозят повысить рост смертности от рака на 20-30 процентов.
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Онищенко назвал слова Масчана некорректными.
"Даже если бы все это было правдой, нельзя доводить эту информацию до тех людей, которые могут стать жертвами этой информационной атаки", — заявил он в комментарии порталу Nation News.
Онищенко отметил, что проблема с нехваткой лекарств есть, но она решаема.
По его мнению, Масчан привел "некорректные и эмоциональные" данные.
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