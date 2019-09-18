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РИА Новости

Онищенко оценил вероятность скачка смертности от рака в России

15:55 18.09.2019 (обновлено: 18:46 18.09.2019)
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© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкПервый заместитель председателя комитета Государственной Думы РФ по образованию и науке Геннадий Онищенко
Первый заместитель председателя комитета Государственной Думы РФ по образованию и науке Геннадий Онищенко
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Депутат Госдумы Геннадий Онищенко прокомментировал сообщения о возможном скачке смертности от онкологических заболеваний в России.
Ранее директор Института гематологии, иммунологии и клеточных технологий ННПЦ ДГОИ имени Дмитрия Рогачева, профессор Алексей Масчан заявил, что в России начали исчезать ежедневно необходимые лекарства для лечения онкологических заболеваний. По его мнению, дефицит медикаментов и действующие в настоящий момент правила их закупки грозят повысить рост смертности от рака на 20-30 процентов.
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Онищенко назвал слова Масчана некорректными.
"Даже если бы все это было правдой, нельзя доводить эту информацию до тех людей, которые могут стать жертвами этой информационной атаки", — заявил он в комментарии порталу Nation News.
Онищенко отметил, что проблема с нехваткой лекарств есть, но она решаема.
По его мнению, Масчан привел "некорректные и эмоциональные" данные.
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