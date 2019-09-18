Онищенко оценил вероятность скачка смертности от рака в России

Ранее директор Института гематологии, иммунологии и клеточных технологий ННПЦ ДГОИ имени Дмитрия Рогачева, профессор Алексей Масчан заявил, что в России начали исчезать ежедневно необходимые лекарства для лечения онкологических заболеваний. По его мнению, дефицит медикаментов и действующие в настоящий момент правила их закупки грозят повысить рост смертности от рака на 20-30 процентов.